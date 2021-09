Tehina peint l’amour, encore et encore

TAHITI, le 20 septembre 2021 - L’exposition de Tehina, prévue en août, a été reportée à cette semaine de septembre. Les œuvres, colorées et joyeuses illustrent les thèmes préférés et récurrents de l’artiste peintre, à savoir l’amour et le couple.



“ C’est toujours aussi difficile ”, lance en préambule et en souriant, l’artiste Tehina. Ce qu’il trouve difficile ? “ De parler de soi et de son travail ! ” Tous les ans, il donne rendez-vous à ceux qui apprécient son talent à la galerie Winkler. Il y expose son univers joyeux et coloré dont il peine à parler. En prenant le temps, toutefois, Tehina trouve les mots pour raconter son travail.



“Je suis un grand amoureux”



Cette année il a une vingtaine de toiles et de tableaux dont un certain nombre de grands formats. “ Avec elles, je reste sur les thèmes que j’aime et qui me suivent tout au long de mon travail, l’amour et le couple. Je suis un grand amoureux, je célèbre l’amour ! ” Mais il est sûr de ne pas être le seul, “ il n’y a que ça en réalité, qu’est-ce que l’on cherche tous après tout ? ” Avec l’amitié et la musique, l’amour et le couple constituent l’univers du peintre.



En plus de cela, il y a la nature et “ son merveilleux spectacle ”, le calme, la paix. Autant d’éléments qu’il trouve à l’entrée de la baie d’Opunohu à Moorea. Tehina vit en partie à Tahiti et en partie sur l’île sœur où il se réfugie quand il créé. “ Je m’extraie du tumulte de la ville .” Debout devant ses toiles, la baie ouverte derrière lui, il laisse ses pinceaux parler. “ Je vis comme un moine durant ces périodes de création. La sève sort là, comme ça .”



“Peindre, c’est tout naturel”



Pour Tehina, peindre est “ tout naturel ”. Il a “ beaucoup de plaisir à créer ” et beaucoup d’idées qui parcourent son esprit. Il trouve très agréable d’avoir de l’inspiration qu’il aime ensuite partager avec le public. En plus de peindre, il dessine, à l’encre de Chine et dit être très sensible à la musique. Toutes les musiques, des airs folkloriques tahitiens au rock, en passant par le jazz, le flamenco, le classique. Il écoute également, le silence, la musique de la nature.



Dans l’univers de Tehina se croisent des avatars, des souvenirs riants entre cousins et copains. Des femmes également, notamment sa muse. Des touches de vie, des moments rêvés à vivre. Il y a des traces de son enfance tahitienne, de sa vie parisienne, des poètes de rue, musiciens, jongleurs croisés dans “ la ville des arts par excellence ”. Les rencontres nourrissent ce qu’il ressent au plus profond de lui. L’artiste se voit en saltimbanque d’un monde qu’il veut léger, ou au moins le moins lourd possible. Sa peinture pourrait être comme “ un journal de bord très personnel ”. Une illustration des jours qu’il voit passer.



Et demain ? “ Je n’en sais rien ! ”, répond l’artiste. “ Je me concentre toujours sur aujourd’hui et sur ce que l’on a, ce qui est déjà très bien ”.