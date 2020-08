Tehina a peint un hymne à l’amour

TAHITI, le 26 août 2020 - Le peintre propose une vingtaine de nouvelles toiles. Son travail, toujours plus coloré, rend hommage aux couples amoureux, à l’amour, l’amitié, le partage. Les musiciens gardent également une place de choix pour célébrer la communion.



" J’ai approfondi mon travail de la couleur ", dit le peintre Tehina. " Il y a 20 ans, et pendant longtemps, je faisais des choses plus dans les tons ocre ."



Chemin faisant, immortalisant les moments forts mais doux de la vie, Tehina entrevoit petit à petit des " combinaisons qui marchent bien, qui sont presque en harmonie ".



Les teintes correspondent à des émotions, " mes joies, mais aussi parfois mes doutes. Quand on est un être sensible, on a des couleurs ."



Les premiers visiteurs retiennent ce terme de joie. " Ils me disent que c’est très positif et j’en suis heureux. Ce ressenti tombe bien, car c’est ma façon d’aborder la vie. "



Il sait que la période est difficile, pour tout le monde. Mais selon lui " il faut bien continuer à vivre ". La vie, c’est le rêve.



Vaiana Drollet de la galerie Winkler écrit : " Le temps de l’insouciance, du rêve, de tous les possibles ainsi animé par la main de l’artiste nous émeut. Va-t-on pouvoir à nouveau jouir de ces plaisirs simples? La question se pose.... aujourd’hui le travail de Tehina prend un sens nouveau, il nous rappelle combien la solidarité et l’amour de l’autre sont des vérités essentielles qu’il faut à tout prix conserver ."



Faire quelque chose d’important



Aussi espère-t-il pouvoir faire rêver les enfants et les personnes âgées, les hommes et les femmes. " Si j’y arrive, même si ce ne sont que quelques personnes, j’aurais l’impression d’avoir fait quelque chose d’important. "



En peignant, Tehina rend hommage " aux couples amoureux, à l’amour, à l’amitié, au partage ". Il met également en scène des musiciens, " des bringueurs " car eux aussi font partie de la vie.



La crise en cours n’a pas affecté la peinture de Tehina qui résume : " le monde ne sera plus jamais comme avant. Il faut, comme on nous le répète, prendre soin des autres, et de nous, se protéger. On est tous responsable de soi, mais également des autres ".



À quoi, dans ce contexte, ressemblera demain ? " Je n’en sais rien, je me concentre sur aujourd’hui, ce qu’on a et qui est déjà bien. C’est bien, aujourd’hui. "



Pour raconter le moment présent, Tehina a réalisé une vingtaine de toiles. Il a alterné tableau épuré et tableau aux nombreux détails. Son travail est présenté à la galerie Winkler jusqu’au 8 septembre.