Teheiura de retour dans Koh Lanta en 2020

La toute première image diffusée par @TF1 du prochain #KohLanta qui s’appellera « l’île des héros » 🙏🏻😍

Ça s’annonce très puissant 👊🏻🔥#Hâte pic.twitter.com/W1Z2f9ws4C

— Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) January 3, 2020

TF1 a dévoilé quelques surprises dans la bande-annonce de ses programmes pour l’année 2020, avec notamment une nouvelle saison de la célèbre émission Koh Lanta présentée par Denis Brogniart. Et parmi les candidats dont le visage apparaît déjà dans la courte vidéo, on reconnaît notre star locale de l’émission : le grand aventurier Teheiura ! Le Polynésien doit en effet participer à la saison 2020 de Koh Lanta, baptisée « L’île des héros », en compagnie d’anciennes autres célébrités du télé-crochet : Moussa (saisons 2003 et 2012), Sara (saison 2014), Jessica (saison 2015) ou encore Claude (saisons 2010 et 2012). Pour Teheiura, il s’agira de la quatrième participation à Koh Lanta après 2011, 2012 et 2014.