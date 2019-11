Tehau Matikaua sacré Mister Tahiti 2019

Les 12 candidats ont ensuite enchaîné avec leur "talent show", où ils ont pu faire découvrir au jury leur habilité dans un domaine artistique. Certains ont ainsi opté pour du 'ori tahiti, quand d'autres avaient décidé de présenter un haka, ou encore plus impressionnant une danse du feu réalisée par Tamatea Ondicolberry, qui sera élu au terme de la soirée 2ème Challenger.



De magnifiques prestations qui ont fait se lever le public et qui ont parfaitement préparer le passage tant attendu par la gente féminine... celui en maillot de bain. La température venait subitement de monter, et c'est sous les cris et les applaudissements nourris du public que les 12 candidats ont dévoilé leur plastique irréprochable.



Les 12 tāne ont parachevé leur show avec le passage en tenue de soirée. Dernière occasion pour eux de séduire le jury et le public avant la libération.



Et après plus de trois heures de spectacle, l'huissier de justice est monté sur scène pour remettre l'enveloppe dans laquelle est contenue le nom du Mister Tahiti 2019. Taari Chan, le candidat numéro 5, est appelé en premier et décroche le titre de Mister Heiva. Tamatea Ondicolberry, le candidat numéro 8, est ensuite appelé pour le titre de 2ème Challenger. Dans la foulée Mainatea Salmon, le candidat numéro 10 est désigné 1er Challenger.



A ce stade, ils ne sont désormais plus que neuf à pouvoir prétendre à l'écharpe de Mister Tahiti 2019. Au bout d'une attente interminable c'est donc Tehau Matikaua qui est élu Mister Tahiti 2019. Ce dernier, qui souhaite s'investir dans la lutte contre les stupéfiants, se tourne désormais vers l'élection de Mister France 2020 qui se déroulera en janvier prochain.