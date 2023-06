Tefana s'impose face à Vénus et met la pression sur Pirae

Tahiti, le 3 juin 2023 – Co-leader avec Pirae avant le coup-d'envoi de la 9e journée des playoffs, Tefana a repris seul la tête du classement après sa victoire, vendredi, face à Vénus sur le score de 2-1. Tauatua Lucas a inscrit un doublé pour les jaunes de Faa'a et les bleus de Mahina ont terminé la rencontre à neuf.



A deux journées de la fin et avec une égalité parfaite en tête du classement, Tefana et Pirae, co-leader du championnat avant le coup-d'envoi de la 9e journée des playoffs de Ligue 1, n'ont évidemment plus le droit à l'erreur pour espérer décrocher le titre. Et ce vendredi les joueurs de Faa'a étaient les premiers à lancer ce sprint final. Les protégés de Sébastien Labayen recevaient sur leur pelouse de Puurai Vénus, décroché cette saison dans la course au titre. A l'issue d'une partie engagée, que les joueurs de Mahina ont terminé à neuf contre onze, Tefana l'a emporté sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Tauatua Lucas. Un nouveau succès qui permet à la formation de Faa'a reprendre seul la tête des playoffs et de mettre la pression sur leurs rivaux oranges.



Vénus réduit à neuf dans les vingt dernières minutes



"On aurait pu faire un peu mieux si on on avait réussi à sortir de la première zone de pressing mais il faut saluer nos adversaires du soir parce qu'ils ont mis beaucoup d'engagement dans les duels ce soir", a déclaré Sébastien Labayen à l'issue de la rencontre. Car en effet au cours de la première période Teaonui Tehau et ses partenaires de Vénus ont eu la maitrise du ballon mais sans réellement créer de danger devant les buts de Mikael Roche. Les joueurs de Faa'a de leurs côtés ont été plus efficaces dans leur utilisation du cuir. Illustration au quart d'heure de jeu lorsque Jean-Claude Chang Koei Chang faussait compagnie à la défense bleue avant de servir Tauatua Lucas pour son premier but. Une frappe imparable du gauche qui donnait l'avantage à Tefana (1-0, 14e).



Les deux formations se sont ensuite neutralisées pendant vingt bonnes minutes avant que Tauatua Lucas, après la demi-heure, ne viennent à nouveau inquiéter Teave Teamotuaitau (34e). Et puis juste avant la pause, Roonui Tehau allait remettre Vénus dans le bon sens. L'intéressé bien lancé dans le dos du défenseur jaune, Keanu Vernaudon, égalisait donc pour son équipe (1-1, 38e).



Après la pause la rencontre a été beaucoup plus débridée avec plus d'espaces dans les défenses de par et d'autre. Et lorsqu'on fait face à des attaquants aussi vifs que Honoura Maraetefau et Tauatua Lucas c'est s'exposer à d'énormes risques. Exemple à la 68e minute lorsque Lucas est fauché en pleine course par le jeune espoir de Mahina, Hitimoana Teuira. En position de dernier défenseur Teuira a logiquement écopé d'un carton rouge. Et Tefana a rapidement mis à profit sa supériorité numérique. L'intenable Tauatua Lucas partait de nouveau dans la dos de la défense pour se présenter seul face à Teave Teamotuaitau. Et d'un plat du pied l'avant-centre de Faa'a redonnait l'avantage aux siens (2-1, 71e).



Dans le dernier quart d'heure Vénus a subi même si l'incontournable Teaonui Tehau aurait pu encore une fois se muer en sauveur, mais Filou a trouvé sur sa route Mikael Roche. Et les affaires se sont un peu plus compliquées pour Vénus avec l'expulsion de Ranihei Teumere à la 85e après un tacle très engagé sur le capitaine de Tefana, Viritua Tiaiho. A l'arrivée donc une victoire pour Tefana, la cinquième de suite, qui leur permet de totaliser un total de 28 points. "Sur le plan comptable c'est très positif. On est un peu plus serein pour attendre le résultat des autres", a souligné Sébastien Labayen.



Le match Pirae-Dragon reporté au mardi 6 juin



Et Tefana devra patienter jusqu'à mardi prochain, le 6 juin, pour connaître le résultat du match opposant Pirae à Dragon. Le rencontre devait initialement se jouer ce samedi. Mais une partie du groupe orange, parti à la mi-mai au Vanuatu pour disputer la Ligue des champions de l'OFC, n'a pas encore pu regagner le fenua.



A noter également que ce samedi, Tamarii Punaruu affrontera au stade Pater Temanava.

