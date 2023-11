Tefana repasse en tête de la Ligue 1 après la défaite de Vénus face à Dragon

Tahiti, le 12 novembre 2023 - Dans le choc de la 8e journée de Ligue 1, Dragon a dominé le leader Vénus, à Pater vendredi soir, sur le score de 2-1 grâce notamment à un doublé de Roonui Tinirauarii. Après cette première défaite de la saison, le club de Mahina redescend à la troisième place et laisse le fauteuil de leader au champion en titre, Tefana, vainqueur de l'Olympic Mahina (7-0). Pirae prend la place de dauphin après son succès face à JT (2-0).



La 8e journée de Ligue 1, jouée ce week-end, sonnait comme une première trêve cette saison avant le début des Jeux du Pacifique le 19 novembre. Et avant cette pause, on a eu droit à un choc, vendredi soir au stade Pater, entre le leader invaincu, Vénus, et le quatrième au classement, Dragon. Si la première demi-heure a été folle, le reste de la rencontre a été plutôt décevant entre deux favoris annoncés au titre de champion. Mais à l'arrivée, Roonui Tinirauarii, avec un doublé, et ses partenaires de Titioro ont pris le meilleur sur le club de Mahina, battu 2-1.



Une deuxième mi-temps plus hachée entre Dragon et Vénus



Avec les deux meilleurs artificiers du championnat sur le terrain, Roonui Tinirauarii et ses 19 buts, et Teonui Tehau avec ses 16 réalisations, on pouvait s'attendre à un feu d'artifice offensif entre Vénus et Dragon. Et il y a en effet eu du spectacle dans la première demi-heure. Tauhiti Keck a été le premier à allumer une mèche au quart d'heure de jeu en ouvrant la marque pour les bleus de Mahina (0-1, 14e). Il a fallu qu'un peu plus de cinq minutes pour Dragon pour revenir dans la partie. Roonui Tinirauarii égalisait d'abord pour sa formation (1-1, 20e) avant d'enchaîner dans la foulée avec une deuxième réalisation et pour donner l'avantage aux siens (2-1, 24e).



Trois buts donc inscrits en dix minutes puis quasiment plus rien sur le reste de la rencontre. La deuxième période a été plus hachée au niveau du rythme avec des formations qui ont eu plus de mal à se rapprocher des cages. La meilleure occasion de cette deuxième mi-temps était à mettre à l'actif de Manuarii Shan peu avant l'heure de jeu (58e). La dernière demi-heure a été marquée par de nombreuses approximations techniques de part et d'autre. Mais à l'arrivée, Dragon signait un succès précieux et infligeait à Vénus sa première défaite de la saison.



Tefana retrouve son fauteuil de leader, Pirae dauphin avant la Coupe de France



Ce premier revers a fait redescendre la formation de Mahina à la troisième place au classement. Et le champion en titre, Tefana, leader au cours des cinq premières journées, a retrouvé son fauteuil de patron. Après leur match nul face à Vénus, les protégés de Sébastien Labayen ont retrouvé de l'allant en dominant sans surprise l'Olympic Mahina sur le score de 7-0. Pratiquement sur le coup d'envoi, Tehotu Gitton ouvrait le festival des vert et jaune (1-0, 1re). François Hapipi, à la 25e (2-0), puis Avearii Bennett (3-0), à la demi-heure, faisaient le trou pour Tefana avant la pause. L'OM a ensuite résisté pendant une bonne partie de la seconde période avant de craquer dans le dernier quart d'heure. François Hapipi, pour un doublé, Tearii Labaste et Eddy Kaspard, pour un doublé aussi, parachevaient le large succès de Tefana, leader donc avant la trêve pour les Jeux du Pacifique.



Derrière le club de Faa'a, Pirae a pris la place de dauphin. Avant leur départ pour la Coupe de France, les orange ont assuré l'essentiel en s'imposant face à JT (2-0). Ariiura Labaste et Patrick Tepa ont été les buteurs pour Pirae.



Dans les autres rencontres de cette 8e journée, Central a signé un quatrième succès de suite en championnat. Le club de la capitale a dominé Punaruu sur le score de 3-0. Les Centraliens, sixièmes, ne sont qu'à deux points seulement du podium. Pueu, de son côté, s'est imposé face au promu Papenoo (3-1) et le Taiarapu FC a disposé de Temanava (5-3).

Le classement de la Ligue après la 8e journée *à noter qu'à l'issue de la phase régulière les six premiers du classement joueront les playoffs et le titre de champion. Et les six derniers joueront leur maintien en Ligue 1 en playdown

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 12 Novembre 2023 à 15:26 | Lu 206 fois