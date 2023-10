Tefana poursuit son sans-faute en Ligue 1, Vénus et Pueu dans le rythme

Tahiti, le 9 octobre 2023 - Quatre journées disputées en Ligue 1 et autant de victoires pour le champion en titre Tefana. Les joueurs de Faa'a ont dominé, vendredi, à l'issue d'un match plaisant, le Taiarapu FC (4-0). Derrière Tefana, la jeune équipe de Vénus a signé, samedi, un troisième succès contre Temanava (6-2). Et le podium en Ligue 1 à l'issue de cette 4e journée est complété par Pueu, facile vainqueur ce week-end de l'Olympic Mahina (8-1).



Les journées en Ligue 1 se suivent et se ressemblent, du moins pour le moment, pour le champion, Tefana. Vendredi, pour le compte de la 4e journée, les joueurs de Faa'a recevaient sur leur pelouse de Puurai le Taiarapu FC. Un promu qui se présentait avec déjà trois défaites au compteur. Néanmoins, la formation entraînée par Hermann Aurentz avait affiché de belles dispositions dans le jeu, en témoigne notamment la rencontre face à Pirae où Taiarapu avait recollé à 3-2 au score.



Et face à Tefana, Tutehau Tufariua et ses partenaires de la Presqu'île ont une nouvelle fois fait bonne impression, mais ces derniers ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Les jaunes de Faa'a, de leur côté, ont été plus cliniques et tueurs devant le but. Après le quart d'heure de jeu, Eddy Kaspard coupait une relance de Taiarapu avant de servir Jean-Claude Chang Koei Chang qui centrait dans la foulée pour Tauatua Lucas (1-0, 19e). Puis à la demi-heure, après encore une fois un bon travail de Kaspard sur le côté droit, Tehotu Gitton adressait une passe millimétrée à Lucas pour le but du break (2-0, 30e). Et juste avant la mi-temps, le défenseur François Hapipi enfonçait le clou pour Tefana (3-0, 40e). Après la pause, les protégés de Sébastien Labayen ont ajouté un dernier but par Tehotu Gitton pour une finale 4-0. Avec 16 points au compteur, Tefana occupe seul la tête de la Ligue 1.

Vénus à deux temps face à Temanava, Pueu en démonstration Derrière le champion en titre, la jeune équipe de Vénus tient le rythme. Les joueurs de Mahina ont signé, samedi à domicile, contre Temanava un troisième succès en quatre matchs. Contre les rouge et noir de Moorea, les hommes de Vateanui Tehau ont livré une première période très aboutie avec un jeu léché et quatre buts inscrits. Les œuvres de Tauhiti Keck (12e), de Teaonui Tehau (13e et 38e) et de Manuarii Shan. (30e). Vénus a ensuite levé le pied en seconde période en laissant revenir Temanava à 4-2, après deux réalisations d'Edwin Deane (46e et 64e). Mais dans le dernier quart d’heure, l'incontournable Teaonui Tehau (78e) et Manuarii Shan (79e) ont assuré le succès des leurs sur le score de 6-2. Une victoire qui permet à Vénus de talonner Tefana au classement.



Si Vénus tient le rythme du champion, Pueu réalise également un bon début de saison dans le sillage de son meilleur joueur, Matai Papaura. Les bleu et blanc de la Presqu'île avaient rendez-vous vendredi au stade Pater avec l'Olympic Mahina. Pueu n'a pas fait de détail en s'imposant sur le score fleuve de 8-1. Matai Papaura, avec un triplé, a été une nouvelle fois un élément important de la victoire de son équipe. Un succès qui place Pueu sur le podium de la Ligue 1.

Pirae entre les playoffs et les playdowns Pour les autres favoris et prétendants au titre, ce début de saison est plus compliqué. Du côté de Pirae notamment. Après quatre journées, les orange occupent une inquiétante sixième place. Certes, la saison est encore longue et cette première phase ne doit permettre que de désigner les équipes qui iront en playoffs et playdowns, mais il n'empêche que Pirae n'affiche pas un visage des plus conquérants. Vendredi face à Central, les hommes de Hiro Labaste se sont contentés d'un triste 0-0.



Dragon, de son côté, est également reparti dos à dos de sa rencontre face à Tamarii Punaruu. Tamatoa Tetauira et Yannick Vero avaient pourtant mis la formation de Titioro sur de bons rails, mais l'équipe de la côte ouest a réagi dans le dernier quart d’heure avec d'abord une réalisation de Noharii Laux et un but contre son camp du gardien de Dragon, Teriitua Tetauira. Dragon et Punaruu occupent respectivement la quatrième et cinquième place au classement.



Le classement après 4 journées

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 9 Octobre 2023 à 08:35 | Lu 209 fois