Tefana et Punaruu s'offrent le Challenge de Polynésie

Tahiti, le 16 avril 2023 - Les finales du Challenge de Polynésie se sont jouées samedi soir à Fautaua. Chez les dames à l'issue d'une rencontre très disputée, Tefana l'a emporté au tie-break face à Vénus. Et du côté des messieurs, Tamarii Punaruu s'est baladé en dominant en trois sets le Pirae Volley-ball Club.



C'est au bout de la nuit, samedi, que s'est achevé le Challenge de Polynésie de volley-ball. Après une semaine de compétition entre les salles de Fautaua et de JT, les finales de cette édition 2023 ont opposées chez les dames, Tefana à Vénus et du côté des messieurs, le Pirae Volley-ball Club avait rendez-vous avec Tamarii Punaruu. Aucune formation des îles en finale, alors que la précédente édition avait sacré les équipes de Bora Bora, le Team Toa Amok chez les hommes et l'AS Faatahi chez les dames. On notera néanmoins qu'il y avait six formations des archipels et notamment des îles Sous-le-Vent (cinq équipes) présents en quarts de finale, tableau féminin et masculin compris.



Les Raromata'i qui se consoleront cette année avec les troisièmes places des joueurs de l'AS Pora Pora I Te Vai Uramea, victorieux de la petite-finale face à Te Ora Nui, de Moorea. Et les volleyeuses de l'AS Haamene, de Taha'a, ont pour leur part disposé de Teva i Uta en quatre sets.



Bataille de trois heures entre Tefana et Vénus



Il fallait ensuite faire place aux finalistes. Courtoisie oblige, les dames ont ouvert le bal avec une finale opposant, Vénus, vainqueur du Challenge en 2021, à Tefana, défait au cours de cette même finale il y a deux ans. Il y avait donc de la revanche dans l'air à Fautaua samedi soir. Et la rencontre entre les joueuses de Faa'a et de Mahina a été palpitante. Quasiment trois heures de jeu et des retournements de situation dans deux côtés et dans tous les sens.



Mis à part la première manche, remportée 25-20 par Vénus, tous les autres sets ont été disputés. La folie a ensuite commencé à s'installer dans le deuxième acte. Quand l'une des deux équipes prenait jusqu'à cinq points d'avance, l'autre réussissait toujours à recoller au score. Et à ce petit jeu, les volleyeuses de Tefana, emmenées par celle qui sera sacrée meilleure joueuse du tournoi, Merehina Huuti, ont été les meilleures. Menées de cinq points dans le deuxième set, les vertes de Faa'a ont d'abord recollé au score avant de s'offrir le gain de la deuxième manche sur le score de 31-29.



Même scénario dans le troisième set sauf que cette fois-ci Tefana allait faire la course en tête. Mais les protégées de Yanice Teai avaient également de la ressource et ont réussi à recoller au score avant d'arracher le gain du set 29-27. Dans la manche suivante, Tefana prenait encore le meilleur départ et allait compter jusqu'à dix points d'avance sur Vénus. Malgré une fin de set difficile, les joueuses de Faa'a empochaient le gain de la manche pour s'offrir un tie-break. Un tie-break qui a été entièrement dominé par les joueuses de Maimiti Mare bien plus décisives dans les moments chauds. Et après quasiment trois heures de jeu, Tefana l'emportait dans le set décisif et prenait sa revanche sur sa défaite en finale en 2021.

Tamarii Punaruu au-dessus de Pirae



Du côté de la finale masculine, il y a eu bien moins de suspens. Dès les premiers échanges, les volleyeurs de Tamarii Punaruu ont tout de suite pris les contrôles de opérations. Plus solides au block et plus inspirés en attaque les joueurs de la côte-ouest remportaient la première manche 25-19.



Dans le deuxième set Punaruu allait de nouveau faire la course en tête. Les joueurs d'Abel Temarii allaient néanmoins plus s'accrocher dans ce deuxième acte avant de craquer en fin de manche sur le score de 25-23. Sur leur lancée les volleyeurs de Punaruu allaient continuer à dérouler dans le troisième set et leurs rivaux de Pirae se sont pour leur part complètement effondrés. Tamarii Punaruu remportaient finalement cette ultime manche 25-12 pour s'offrir cette édition du Challenge de Polynésie.

