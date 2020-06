Tefana et Pirae les as du volley

Tahiti, le 29 juin 2020 - Les finales du Tournoi des As de volley-ball se sont jouées lundi à Fautaua. Chez les dames Tefana est venu à bout de Tamarii Punaruu sur le score de 3 sets à 1. Moins de réussite en revanche pour l'équipe masculine de Tefana qui s'est inclinée face à la redoutable équipe de Pirae (3-0).



La crème du volley-ball tahitien avait rendez-vous le week-end dernier du côté de la salle de Fautaua pour disputer le Tournoi des As. Une compétition qui rassemble chaque année les quatre meilleures équipes du championnat fédéral. Chez les dames Tefana, leader du championnat, Pirae, Vénus et Punaruu avaient validé leur ticket pour ce rendez-vous. Et à l'issue des matchs de classement disputés samedi et dimanche, Tefana gagnait sa place en finale, face à la surprise de ce tournoi Punaruu.



Du retard à l'allumage pour Tefana



Sur le papier, le club de Faa'a était le grand favori. Sauf que les joueuses de Maimiti Mare ont eu du mal à rentrer dans le match. Ces dernières sont à la traine dans le premier set et sont rapidement menées de cinq points par une équipe de Punaruu très audacieuse en attaque. Cependant, les volleyeuses de Tefana se sont accrochées et vont très bien finir la première manche. Plus solide au bloc et plus appliqué au service, Tefana va finalement empocher le set sur le score de 25-23.



On aurait pu penser que cette fin de manche sur les chapeaux de roues allait finalement lancer les protégées de Maimiti Mare. Mais dans le deuxième acte, Tefana doit encore courir après le score. Si les joueuses de Faa'a réussissent à recoller au tableau d'affichage (17-17), c'est cette fois-ci Punaruu qui termine le mieux la manche, pour l'emporter sur le score de 25-23.



Apparemment touchées dans leur orgueil, les coéquipières de Rauhea Mare ne vont ensuite laisser que des miettes à leurs adversaires de Punaauia dans les deux dernières manches. Dans le troisième set notamment, Tefana va inscrire dix points d'affilés grâce à une bonne série de services flottants. Les joueuses de Faa'a vont dérouler leur jeu avec des attaques dévastatrices sur les ailes et finalement remporter le troisième set 25-16. Enfin, la quatrième et dernière manche ne sera qu'une formalité pour Tefana qui l'emporte 25-20.



"On s'attendait à une belle opposition et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. On est très mal rentré dans la partie avec notamment des mauvais services de notre part et du coup on subissait beaucoup. Mais on a rectifié le tir ensuite dans les manches suivantes. On a mieux servi ce qui nous a permis de mettre en place notre bloc", a commenté Maimiti Mare à l'issue de la rencontre. Tefana réalise ainsi le doublé cette saison avec le championnat et le Tournoi des As.