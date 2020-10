Tefana domine Central pour l'ouverture de la Ligue 1

Tahiti, le 8 octobre 2020 – En ouverture de la première journée de Ligue 1, l'AS Tefana s'est imposé jeudi à Pater face à l'AS Central Sport sur le score de 1-0 grâce à un but de Farearii Tuteina.



Place au jeu. Le championnat de Ligue 1 a enfin repris ses droits jeudi, six mois après le dernier match en compétition officielle. En ouverture pour cette première journée de l'exercice 2020/2021, l'AS Central Sport, avant-dernier la saison passée et sauvé de la relégation, était opposé à l'AS Tefana, qui a pour sa part navigué dans le ventre mou du championnat l'année dernière. Une équipe de Faa'a que certains voient jouer un peu plus haut cette saison. Et les Jaune, entrainés désormais par le duo Sébastien Labayen-Pascal Vahirua ont répondu aux attentes, en s'imposant sur le score de 1-0, grâce à un but du capitaine Farearii Tuteina, peu après la demi-heure de jeu. Ce dernier a notamment profité du bon travail de Tehauarii Holozet qui a mis le portier adverse en difficulté sur une belle frappe croisée, repoussée ensuite dans les pieds de Tuteina.



Un score qui reflète bien la physionomie du match, assez pauvre en occasions nets, mais qui a été dominé globalement par Tefana. Plus coordonnée sur le pressing, et plus habile techniquement balle au pieds, la jeune équipe de Faa'a a dicté sa loi jeudi à Pater. Même si avant l'ouverture du score, les hommes de Franck Mathieu se sont vus refusé un but à cause d'une position de hors-jeu. Sur la manière et le contenu on repassera, mais la victoire est là pour Tefana qui lance parfaitement sa saison.



La première journée se poursuit vendredi avec l'entrée en lice de l'AS Pirae, champion en titre, qui sera opposé à l'AS Mataiea, promu cette saison en Ligue 1. Le deuxième match de la soirée de vendredi opposera à Mahina l'AS Vénus à l'AS Arue.