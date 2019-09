Tedx Papeete, une nouvelle session "salon"

PAPEETE, le 2 septembre 2019 - Les rendez-vous Tedx Papeete s'enchaînent à bon rythme depuis 6 ans. En 2019, ont été organisé un événement principal sur une journée intitulé "Out of shell – sortir de sa zone de confort" et des sessions "salon", en soirée. Ce mardi, c'est le thème "Être Polynésien aujourd'hui" qui sera le fil conducteur de la soirée.



" On organise chaque année un main event et trois événements "salon". Le premier se tient sur une journée et fait intervenir six ou sept personnes. Les événements salon se déroulent en soirée, et on ne retient que deux ou trois intervenants ", expliquent les organisateurs. Des vidéos d'intervenants extérieurs sont également diffusées.



Ce mardi, c'est un rendez-vous "salon" qui est organisé. Il a pour thème la culture et a été intitulé "Être Polynésien aujourd'hui".



À cette occasion deux Polynésiens prendront la parole : Peter Meuel et Laurent Gavietto. Peter Meuel est né à Tahiti. Sensible au numérique, passionné de programmation, docteur en informatique, il a travaillé à Paris, San Francisco, Berlin, Stockholm et Singapour. Il a souhaité rentrer à Tahiti pour contribuer " à son échelle " au développement de l'informatique. Il est programmeur à la CPS.



Peter a essayé d'apprendre le tahitien pour garder un lien avec son île natale lorsqu'il vivait hors territoire. Cette tentative d'apprentissage l'a amené à créer plusieurs applications de dictionnaire/lexique dont la version finale est "REO". Il partagera son expérience, 18 mois après la sortie de cette application.



Laurent Gavietto d'origine sino-italienne est lui aussi né à Tahiti. " La vie est différente pour tout un chacun et comporte son lot de bons et mauvais moments. Bons moments que nous apprécions, mais que faire des moments difficiles ? Comment réussir à garder le cap alors que tout paraît sombre autour de soi ? Certains se tournent vers le travail, d’autres la famille, les amis ou encore même la culture. "



" Avoir des racines solides permet de garder cette lumière dans les moments sombres. Cette lumière est toujours présente autour de nous et il nous appartient de la saisir. "



Pour les organisateurs de Tedx Papeete, l'idée est de montrer, à travers des témoignages " comment on se réapproprie sa culture. Il est difficile de se dire 100% Polynésiens aujourd'hui, on est le résultat de mélanges ".



Un autre Tedx Papeete salon est prévu pour cette année 2019 sur la thématique de l'environnement. Les organisateurs travaillent au développement d'un nouveau format qui pourrait voir le jour avant la fin de l'année.