Tech4Islands, vitrine Tech de la Polynésie à l’international

Lancés le 15 avril dernier par le Digital Festival Tahiti, les «» sont ouverts aux startups, PME-PMI innovantes, centres de recherche et universités, du monde entier. L’objectif du concours est de proposer des solutions innovantes «» (la Technologie au service du bien) pour répondre aux défis des territoires insulaires, dans les thématiques du Smart Tourisme, de l’Économie Bleue, de l’Économie Circulaire et de l’Innovation Publique.Depuis l'ouverture de ce concours, le jury de présélection polynésien a reçu 66 candidatures internationales, dont sept déposées par des Polynésiens. Un jury composé de personnalités polynésiennes du monde de la recherche, de l’innovation, de l’entreprise et des startups qui s’est réuni lundi 24 juin à la CCISM pour désigner les 12 demi-finalistes du concours. La tâche n'était pas aisée avec une première édition marquée par la qualité et la pertinence des projets, selon les organisateurs. Parmi les 12 demi-finalistes, on retrouve des candidats de France, des Etats-Unis, de la Réunion ou mais aussi un Polynésien.Bien connu au fenua, Kevin Besson, et sa solution en matière d'économie circulaire proposée par LeadBees Technologies a été retenu. Le pensionnaire de la Station F propose l'installation de capteurs à l'intérieur des ruches pour les apiculteurs. Parmi les autres candidats retenus, on retrouve Qista - EIT Climate-Kic, candidat français dans le domaine de l'Innovation Publique. Le candidat propose une borne anti-moustique connectée. Cette borne surveillerait et localiserait géographiquement le niveau d'infestation d'une zone et les évolutions météos locales.Les présélections faites, deux nouvelles étapes attendent les 12 candidats : une nouvelle sélection et la finale. Pour la première étape, le jury final et le public se partagent la décision. En effet, si le jury accorde 90% de la note, 10% correspondent à un vote du public. Le public qui a l'opportunité de voter pour son projet préféré sur ce site . Les 6 meilleurs projets seront ainsi sélectionnés pour la finale, un grand oral, le 16 septembre 2019.Il reviendra alors au jury final de choisir les deux gagnants. Pour cette première édition, les Tech4Islands Awards ont mis le paquet. Parmi les membres du jury, on retrouve Fleur Pellerin (Ministre de la Culture et de la Communication de François Hollande), Stéphane Distinguin (Président de la Grande École du Numérique et P-dg de Fabernovel) ou encore Salwa TOKO (Présidente du Conseil national du numérique).Si le Digital Festival Tahitipeut se targuer d'avoir un jury impressionnant, les prix remis aux gagnants le sont tout autant. Le premier prix, le Grand Prix Tech4Islands Awards, inclut entre autre une enveloppe de 1 000 000 Fcfp, un espace d'exposition au Festival FUTUR.E.S 2020 à Paris, ou encore une couverture médiatique par L’Usine Digitale, Le Journal du Geek et Outremers 360. Le deuxième prix, le Prix spécial Outremer by Tech4Islands est un prix réservé aux candidats d'Outre-Mer. Il inclut notamment une enveloppe de 600 000 Fcfp, trois mois d’incubation gratuite au sein de l’accélérateur Outre-mer Network à la Station F à Paris, et toujours une couverture médiatique par L’Usine Digitale, Le Journal du Geek et Outremers 360.