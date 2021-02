Tearii Alpha élu président de la Comcom Terehēamanu

Tahiti, le 12 février 2021 - Tearii Alpha, maire de la commune de Teva i Uta, a été élu, vendredi, président de la communauté de communes Terehēamanu pour les cinq prochaines années. La Comcom rassemble les municipalités de Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et de Hitia'a O te Ra, pour un total de près de 53 000 habitants.



"Ce n'est pas tous les jours que l'on lance une communauté de communes", a déclaré, vendredi, Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, à l'occasion de la première séance du conseil communautaire de Terehēamanu qui rassemble depuis le 1er janvier, les municipalités de Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et de Hiti'a O te Ra.



Les 25 membres du conseil communautaire, issus des conseils municipaux des communes membres, ont procédé, vendredi, à Afaahiti, à l'élection du premier du premier président de la Comcom. Tearii Alpha, vice-président du Pays mais également maire de Teva i Uta, était le seul candidat à se présenter et a donc logiquement été élu à l'unanimité premier président de Terehēamanu. L'intéressé occupera cette fonction pendant cinq ans. Alpha sera épaulé dans l'administration de la Comcom par cinq vice-présidents. Des fonctions qui seront occupées par Anthony Jamet, maire de Taiarapu-Est, Henri Flohr, édile de Hitia'a O te Ra, Sonia Punua, première magistrate de Papara, Tetuanui Hamblin, maire de Taiarapu-Ouest, et Hugo Garbutt, premier adjoint au maire de Taiarapu-Est complète ce quintet.



Developper une vraie zone rurale



"C'est un projet que l'on travaille depuis maintenant plusieurs mois avec tous les tāvana concernés", a expliqué Tearii Alpha à l'issue de la séance. "C'est un événement notable pour le développement futur de cette partie de l'île. Cette communauté de communes ne sera pas une coquille vide. Nos populations attendent des projets."



Les premières compétences qui incombent à la Comcom Terehēamanu sont la collecte et le traitement des eaux usées et les voiries communales. "Ce qui coutent assez cher et qui sont difficilement supportable pour une commune. C'est donc une bonne chose que vous vous soyez regroupés", a indiqué Edouard Frtich, président du Pays, également présent vendredi à Afaahiti pour la première séance de la Comcom.



Quant à l'entente cordiale entre tāvana, Tearii Alpha affirme "qu'il ne faut pas mettre des grains de sable là où il n'y en a pas" et qu'ils sont tournés vers le développement de la zone qui rassemble près de 50 000 habitants. "Mon rêve c'est que la ville de Afaahiti puisse accueillir le développement de toute la zone de la Presqu'île", a insisté le maire de Teva i Uta. "Il faut une vraie ville à Afaahiti, mais elle ne pourra pas y arriver seul. C'est avec la force de Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Hiti'a O te Ra que Afaahiti émergera. Ça s'appelle communauté de communes mais l'âme de ce projet c'est la communauté d'agglomération de Afaahiti. L'objectif étant de développer une vraie zone rurale et de la rendre également attractive."



La Comcom devrait se réunir dans les prochaines semaines pour voter son premier budget. Une dotation de fonctionnement d'environ 150 millions de Fcfp est déjà prévue par l'Etat avec, à priori, 20% consacré l'administration de la comcom (recrutement d'un directeur général des services, d'un comptable et d'une secrétaire). Et les 80% restant seront dédiés à de l'investissement pour notamment le financement d'études. Terehēamanu est définitivement en marche.