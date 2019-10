Team OPT s’envole pour la Moloka’i Hoe

PAPEETE, le 9 octobre 2019 - Les internautes ont pu découvrir mardi soir sur la page du club Team OPT que l’équipe était à l’aéroport pour embarquer pour Hawai’i, dans le but de participer à la course Moloka’i Hoe, prévue le dimanche 13 octobre.



Team Opt pourra-t-il rivaliser avec Shell Va’a, grand favori de la Moloka’i Hoe 2019 ?

Réponse dimanche entre Moloka’i et Oahu.