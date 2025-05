Team OPT continue sa démonstration et remporte la deuxième étape

Tahiti, le 30 mai 2025 – Après être montée sur la première marche du podium hier à Tautira, la Team OPT remet ça et s’impose lors de cette deuxième étape de la Tahiti Nui Va’a entre Tautira et Pirae en 3 h 29’ 01’’ 33.Les postiers font coup double et se rapprochent doucement du titre. Encore un gros effort demain entre Pirae et Mataiea, et OPT sera sacrée championne de la Tahiti Nui Va’a 2025.



Dans cette deuxième étape de la Tahiti Nui Va’a, vendredi, rien n’était fait et les différents équipages devaient tout donner pour espérer monter sur la plus haute marche du podium. Accompagné des juniors, seniors mixte, dames et vétérans hommes 50, il y avait du monde sur le plan d’eau.



La team d’Air Tahiti prend rapidement les devants grâce à un bon cap initié par Kyle Taraufau. L’enfant de Tautira connaît le spot par cœur et permet à son équipe de trouver très vite la bonne direction. Derrière, les leaders du classement général, OPT, suivent, talonnés par Shell Va’a (2e la veille) et EDT (3e). Les deux équipes, très combatives hier, ne comptent pas se laisser distancer.



Au bout d’une heure, les premiers changements s’opèrent. Cette partie stratégique de la course peut avoir une grande influence sur les résultats finaux. Les différents coachs ont travaillé ces transitions avec soin, car elles sont souvent déterminantes. Les équipes négocient bien ce premier tournant, et c’est toujours Air Tahiti qui mène à la sortie de la Presqu’île. EDT est au coude-à-coude avec OPT, tandis que Shell reste en embuscade, non loin derrière.



Des conditions plus favorables sur la côte est



Mais lors de la remontée vers Mahaena, la Team OPT, profitant d’une houle portante, maîtrise bien son surf et grappille mètre après mètre la distance qui la sépare d’Air Tahiti Nui.



Passée en tête, la Team OPT effectue son deuxième changement, suivie de près par ses concurrents. Très vite seule aux avant-postes, elle laisse derrière elle une bataille acharnée entre EDT et Air Tahiti, qui se disputent tour à tour la deuxième place.



Au niveau de l’embouchure de Papeno’o, Air Tahiti lâche EDT et revient fort sur OPT. Composée notamment de Manatea Bopp Dupont et Kevin Céran-Jérusalemy, l’équipe d’Air Tahiti affiche une belle allure et revient dans la course, alors que peu y croyaient. EDT recolle au rivage, tandis que les deux leaders, Air Tahiti et OPT, évoluent plus au large.



Après l’embouchure, le vent tombe et la houle devient plus droite, permettant aux équipes de mieux surfer.



C’est une belle bataille entre Air Tahiti et OPT, qui n’arrivent pas à se distancer. Il y a toujours entre 50 et 60 mètres d’écart entre les deux. Tout va dépendre du prochain changement.



Les deux équipes effectuent leur rotation au même moment. Air Tahiti fait rentrer Hotuiterai Poroi et Kyle Taraufau, mais OPT, avec Stanley Marakai et Tamatoa Chang Kui aux commandes, réussit un meilleur changement et prend un peu plus d’avance.



Derrière, la bataille continue entre les équipes d’EDT (3e) et Shell Va’a (4e), engagées dans une véritable course-poursuite.



À la pointe Vénus, à Mahina, OPT vire toujours en tête. Les postiers surfent sur les vagues et ne laissent personne les rattraper. Air Tahiti reste en embuscade et maintient la distance.



Les derniers changements s’effectuent dans ce lieu mythique de Polynésie. Hitiroa Mazingue reprend son poste de peperu pour OPT. Les forces vives de l’équipe sont en place pour terminer cette deuxième étape.



À l’entrée de la passe de Taaone, la Team OPT a encore creusé l’écart avec ses concurrents directs. Elle franchit la ligne d’arrivée en tête pour la deuxième journée consécutive. La Tahiti Nui Va’a 2025 lui semble promise, mais il reste encore une étape entre Pirae et Mataiea avant que la boucle ne soit bouclée.

Réactions :



“On a loupé notre départ, on n’a pas bien pris le surf. Après, on a bien récupéré, on a assuré les changements. On est bien dans cette course, on ne lâchera rien.”

— Temoana Taputu, membre de la Team OPT



“Hier, on a fini troisièmes. On savait que ça allait être serré, on ne voulait pas se laisser distancer. La première heure, on a essayé de tenir avec les leaders. On a fait une belle bataille avec Air Tahiti, mais ils ont pris le dessus. On termine troisièmes, on est contents.”

— Georges Cronstead, coach EDT



“Je tiens à remercier tous les boys. On a bien ramé. On a essayé de surfer un maximum de vagues. On a fait un choix de cap qui n’a pas été le meilleur, mais on a pu revenir sur OPT. Ils sont en grande forme en ce moment, félicitations à eux.”

— Kevin Céran-Jérusalemy, rameur, Air Tahiti

Podium 2e étape



Seniors hommes :

1 Team OPT 03:29:01,33

2 Shell Va’a 03:34:28,59

3 EDT Va’a 03:32:47,38



Entreprises

1 Air Tahiti Va’a 03:31:10,66

2 Vini Va’a 03:40:37,42

3 Banque de Tahiti Va’a 03:43:26,58



Juniors garcons



1 Team OPT 03:45:29,74

2 EDT Va’a 03:47:31,17

3 Team Air Tahiti Va’a 03:49:13,03



Mixtes

1 Brasserie de Tahiti 04:03:43,01

2 Tamarii Taravao 04:07:12,74

3 Ihilani Va’a 04:11:02,23



Seniors Dames

1 Ihilani Va’a 04:13:22,09

2 Team OPT 04:32:18,91

3 Ruahatu 04:44:57,82



Vétérans 40

1 EDT Va’a 03:42:23,86

2 Paddling Connection 03:47:59,45

3 Nunue Va'a (Bora Bora) 03:48:19,30



Vétérans 50 1 Toa tai Va’a 03:55:23,98

2 Mata are Va’a 03:58:21,42

3 Tai pari 04:03:13,67







Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 30 Mai 2025 à 17:28 | Lu 299 fois