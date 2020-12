Teahupo'o officiellement retenue pour les JO 2024 de surf

Tahiti, le 7 décembre 2020 – Le Comité international olympique (CIO) a définitivement validé la présence du surf dans les épreuves des Jeux olympiques de Paris en 2024, entérinant par la même occasion le choix de Teahupo'o à Tahiti comme site hôte officiel de la compétition.



Le site de Teahupo'o à la Presqu'île de Tahiti accueillera bien l'épreuve de surf des Jeux olympique de 2024 organisés par la ville de Paris. La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a validé lundi le programme des Jeux olympiques de 2024, après un coup de rabot destiné à "réduire le coût et la complexité liée à l'accueil des Jeux", selon le patron du CIO, Thomas Bach. Le nombre d'athlètes passera ainsi de 11 092 à 10 500 à Paris et le nombre de podiums de 339 à 329. Parmi les grands perdants, le 50 km marche hommes est notamment supprimé et l'haltérophilie et la boxe accusent les plus fortes pertes en athlètes et épreuves, signe du déclin olympique de ces deux fédérations historiques, secouées par les scandales de gouvernance ou de dopage.



Le surf connaîtra lui une nette évolution entre les deux éditions. Les Japonais ont opté pour la plage de Tsurigasaki, aux rouleaux réputés sages, tandis que Paris-2024 a choisi le site de Teahupoo à Tahiti, dont les vagues sont parmi les plus puissantes et périlleuses au monde. "Chez les surfeurs il y a une grande excitation autour de Paris-2024, surtout à Tahiti", a souligné la Française Justine Dupont, spécialiste des vagues géantes et présidente de la commission des athlètes de la Fédération internationale de surf (ISA), saluant en Teahupoo "un lieu sacré".



Dans un communiqué diffusé lundi par le Pays, le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, le ministre en charge des Sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et les membres du gouvernement se sont associé au Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024 pour "se féliciter de cette décision tant attendue". Cette validation définitive entérine le choix de la tenue des épreuves de surf olympiques en Polynésie française qui devient officiellement une collectivité hôte des Jeux de Paris 2024. Ainsi le site de Teahupo’o devient site hôte officiel des Jeux de Paris 2024, conclut le communiqué.