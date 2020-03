Te Vevo s'achève sur la passion et les différences

TAHITI, le 10 mars 2020 - Cette semaine est la troisième et dernière du festival Te Vevo. Après la place de la femme et l'alimentation, l'évènement organisé par la compagnie du Caméléon se préoccupe de la différence et des pédagogies alternatives.



Sur la scène du Petit théâtre cette semaine, il y aura Adrien Lepage et deux instruments dans "Une Vie sur mesure". Une batterie acoustique et une batterie électronique qui permettra de marquer le rythme de la soirée dans des styles variés : rock, jazz, bossa-nova. Cette représentation est proposée par la compagnie du Caméléon dans le cadre du festival Te Vevo.



Adrien Lepage est, différent… " C'est quelqu'un qui raconte sa passion pour la batterie qui a démarré alors qu'il avait dix ans ", explique Cédric Chapuis qui l'interprète. L'acteur est aussi l'auteur de la pièce.



" Adrien est décalé, lunaire. Il voit la vie à travers le prisme de sa passion. Pour lui, tout est son, percussion, musique, de sa mère qui cuisine, au petit garçon dehors qui joue au basket en passant par son enseignant lorsqu'il claque un élève. " Naïf, il prend tout au premier degré, ne comprenant pas toujours ce qui l'entoure. Il trébuche souvent, mais ne tombe jamais.



Autour de lui, il y a des camarades moqueurs, une amoureuse, des professeurs exaspérés, un père violent et alcoolique, une mère soumise. Mais qu'importe la violence du monde, il reste la batterie.



" J'ai écrit ce texte pour raconter la passion que j'ai moi-même eu pour l'instrument, tout est parti de là en fait ", indique Cédric Chapuis. " J'ai souhaité retranscrire l'enthousiasme qui m'avait porté ."



Ce qui lui importe avec la pièce, c'est de dire que, quelle que soit la passion, elle maintient en vie. Elle est source de vie, salvatrice. Au fil des représentations, un second message s'est imposé : la différence.



La différence dans la mesure où elle est accueillie et respectée, elle est source de richesse. Au contraire, si elle est mise à la marge, refusée, ignorée, elle est source de grands malheurs.



Une vie sur mesure a été écrite en 2007. Elle est mise en scène par Stéphane Battle. Elle a été nominée aux Molières en 2016 et a remporté le premier prix des étoiles du Parisien. C'est un spectacle intemporel qui s'adresse à tous les âges. Trois autres acteurs se relaient pour la jouer.