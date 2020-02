Te Vevo, festival engagé

TAHITI, le 18 février 2020 - Lancé en 2019 par la Compagnie du Caméléon, le festival Te Vevo démarrera le 26 février pour trois semaines de projections cinématographiques, de spectacles vivants et de débats. L’occasion de ressentir, de vibrer mais aussi de penser.



" Nous proposons des films et des spectacles qui se complètent les uns et les autres ", explique Guillaume Gay, de la compagnie du Caméléon. Le festival Te Vevo qu'il a lancé l'année dernière est un événement qui permet de montrer une multitude de points de vue sur des thèmes choisis.



Les œuvres ont des origines différentes, de même que les acteurs et leur spectacle. Les formes des pièces de théâtre n’ont rien à voir les unes avec les autres. Les soirées théâtrales se terminent toutes par des débats en présence de professionnels qui témoignent et partagent leurs expériences.



Tout participe sur le fond et sur la forme à croiser les regards et susciter des questionnements variés.



Te Vevo dure trois semaines, il aborde trois thématiques indépendantes, ancrées dans le paysage polynésien.



La première parlera des femmes, de la condition féminine. " Il sera question des discriminations et de la violence faite aux femmes, mais aussi de l’égalité, de la place des femmes dans la sphère familiale, sociale, politique ", explique Guillaume Gay.



La deuxième thématique parlera de l’alimentation et de la transmission ; la troisième et dernière du handicap et de sa prise en charge, des manières de l’appréhender, des pédagogies alternatives.



C’est le film turc Mustang de Deniz Gamze Ergüven qui lancera les festivités, en version originale. Il suit Lale et ses quatre sœurs qui un jour, en rentrant de l’école, se mettent à jouer avec des garçons. Ce qui déclenche un scandale aux conséquences inattendues.



Quelques jours plus tard, Constance Dollé prendra le relai avec Girls and boys. Un seul en scène dont on ressort " bouleversé ", assure l’actrice. Une pièce qui commence comme une comédie et vire à la sombre tragédie.



Girls and boys est l’histoire d’une rencontre impromptue dans un aéroport, qui se transforme en relation intense et passionnée. Le couple achète une maison, fait deux enfants tandis que la femme et l’homme s’investissent sans leur carrière respective. La banalité apparente de cette vie est un prétexte qui permet à l’auteur, le Britannique Dennis Kelly, d’explorer l’âme humaine.



Au passage, il appuie " là où ça fait mal ". " Cette pièce pose des questions. Elle est incroyablement forte car elle met le public au travail ", résume Constance Dollé, témoin privilégié de l’impact des mots et de son jeu.



En début de spectacle, elle invite quatre spectateurs volontaires à partager un repas sur scène. Elle a donc tout au long de la pièce, en plus du public "classique", ses invités dont elle suit de près l’évolution. " Ils sont métamorphosés. "



Dennis Kelly, en détaillant l’histoire d’une femme et de son couple, de sa vie, de ses relations pose des questions sur les permissions, " celles que l’on donne, et celles que l’on se donne ", il aborde le thème de la violence dans la société, mais aussi dans la famille. " Pour autant, il ne donne pas de leçon magistrale, il ne professe pas ", promet Constance Dollé. Il bouscule en obligeant à réfléchir sur soi.