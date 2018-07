Te Puta Fa’amu, un concept original pour susciter la lecture

PAPEETE, le 14 juillet 2018 - Orama Nigou et Choco viennent de lancer Te Puta Fa’amu. Mercredi, ils ont déposé dix-sept livres dans la ville de Papeete. Dans chacun un petit texte expliquait l’initiative Te Puta Fa’amu. Une initiative qui consiste à prendre, lire, puis rendre à ville les livres trouver pour leur permettre de circuler entre les mains des plus curieux.



" Je trouvais dommage de voir des livres prendre la poussière. Quand on en a un, on le lit, une fois, deux fois, parfois plus quand on l’aime mais il finit dans un coin où on le laisse des semaines, parfois des mois sans l’ouvrir ", explique Choco. Il poursuit, " par ailleurs, je suis lecteur, j’aime certains auteurs dont je souhaiterais pouvoir lire tous les ouvrages mais c’est beaucoup trop cher ". D’où le Te Puta Fa’amu.



" C’est en fait une initiative qui se fait depuis longtemps ailleurs, que j’appelle livre orphelin ", rapporte Orama Nigou. " On a voulu le lancer ici en Polynésie. " Mercredi après-midi, avec Choco, elle a disséminé dix-sept ouvrages dans la ville de Papeete. " Dans des endroits visibles, à portée de regard ." Tous ont déjà disparu.



" Je vais bientôt quitter la Polynésie pour continuer mes études, j’ai fait un tri dans les livres que j’avais chez moi. Et au lieu de jeter ceux que je ne pouvais pas emporter avec moi, on les a mis en circulation ", précise celle qui dit " lire énormément ". Elle aussi avance le problème du budget.



" Qu’il s’agisse de littérature nationale, étrangère ou locale car nous avons de la très bonne littérature en Polynésie, le livre reste inaccessible pour de très nombreuses personnes. Peut-être que les ouvrages sont mis à disposition plus de gens liront. "



Pour Orama Nigou et Choco, l’idée est de donner à la ville des livres, de " faire confiance aux lecteurs pour qu’ils en prennent soin puis qu’ils les redonnent à la ville une fois l’ouvrage terminé ". Un premier dépôt a été effectué, le duo qui fait le tour de ses amis et connaissances pour trouver de nouveaux ouvrages à lancer dans le circuit, promet un deuxième et peut-être un troisième dépôt d’ici à la fin du mois d’août. Il invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à eux.



Si vous trouvez un "livre orphelin", vous pouvez le faire savoir sur les réseaux sociaux avec le #PUTAFAAMU. Mais il n’y a rien d’obligatoire. " On ne veut pas que se mette en place un système d’échange, avec des rendez-vous. Le concept fonctionne au hasard. "



Orama Nigou sort du Centre des métiers d’art. Elle a 20 ans et quitte la Polynésie pour une école dans le textile. " Je vais suivre un cursus dans le domaine particulier du textile responsable ", indique-t-elle. Choco, lui, est animateur d’événementiel depuis six mois. Il a 20 ans et, sur les réseaux sociaux, il donne en plus " la parole aux jeunes ". Car, " nous avons la parole, mais souvent à propos de sujets précis et réduits ". Il tend le micro sans restriction.