Te Noha nō Rotui et Mo'orea Swing Boys, grands vainqueurs du Heiva i Aimeho Nui

MO'OREA, le 30 juillet 2018 - La remise des prix des différents concours en chants et en danses, s'est tenue dimanche soir, dans la salle omnisports d'Afareaitu. Cette année, six groupes ont concouru dans la catégorie chant, et quatre étaient inscrits en danse. Te Noha nō Rotui remporte le grand prix en hīmene et Mo'orea Swing Boys repart avec le grand prix en danse.



L'ambiance était à son comble dimanche soir, dans la salle omnisports d'Afareaitu, où se tenait la remise des prix des différents concours de chants et danses du Heiva i Aimeho Nui.



Cette année, six groupes de chant étaient en lice (Tamari'i Afareaitu, Tama nō Aimeho Nui, Te Noha nō Rotui, Te U'i Api nō Ti'ona, Tamari'i Ha'apiti et Tamaru Ha'ari) et quatre concourraient en danse (Tamari'i Afareaitu, Tama nō Aimeho Nui, Mo'orea Swing Boys et Manuhei).



Le jury était présidé par Robert Peretia, un expert du tārava tahiti. Il était accompagné de Tao'ahere Maono, en charge de l'écriture, Jeanine Maru, spécialiste des danses traditionnelles, Terema Puarai, spécialiste des percussions et Francky Tehiva, spécialiste de la costumerie et chorégraphie.



Au terme de deux semaines de concours, le grand prix en chant a été remporté par le groupe " Te Noha nō Rotui ", et celui en danse a été remis au groupe " Mo'orea Swing Boys ". Ces deux grands prix ont été décernés en fonction du cumul des points obtenus par chaque groupe (voir palmarès complet ci-dessous).



Les lauréats se produiront de nouveau, ce jeudi soir, dans la salle omnisports d'Afareaitu.