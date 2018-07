PAPEETE, le 5 juillet 2018 - "Ia ora te paripari fenua", ce sera le thème de ce groupe de chant de Mo'orea, mené par Lee Rurua. Une histoire qui met en valeur la reine Teremuura qui vivait jadis sur le mont Rotui à Piha'ena. Une soixantaine de chanteurs composeront cette troupe déjà primé au Heiva i Tahiti.



Te Noha nō Rotui participera pour la troisième année consécutive au Heiva i Tahiti. En 2016, le groupe est reparti avec le 1er prix en 'ūtē 'ārearea. En 2017, ils ont remporté le 3ème prix dans la même catégorie.



Cette année, plus de 60 chanteurs ont décidé de relever le défi pour repartir avec le 1er prix " tārava tahiti ", " La plupart est originaire du district de Paopao et de Pihaena. Nous avons quand même certaines personnes issues des autres communes de Mo'orea ", souligne Lee Rurua, chef de groupe.



Cette année, le groupe parlera de Teremu'ura, une reine qui vivait autrefois sur le mont Rotui. Teremu'ura était " en fait une dame esprit qui possédait six pouvoirs ", raconte mamie Lee.



À travers l'histoire de cette dame, le groupe Te Noha nō Rotui chantera les bienfaits de la terre. " Observons et élucidons ensemble les signes et présages que nos ainés nous ont laissés au travers de nos paripari fenua ", indique la troupe.



Te Noha nō Rotui est également reconnu pour ses œuvres en faveur de la Culture Polynésienne. Cette association valorise le savoir-faire ancestral depuis 14 ans. Ses membres militent aussi pour la préservation des sites culturels, tout en favorisant la réussite éducative et scolaire des enfants et des jeunes de Mo'orea.



Te Noha nō Rotui tentera de séduire le jury au travers de ses différentes mélodies, vendredi soir sur la scène de To'atā. Ils porteront des tenues aux couleurs de l'île de Mo'orea, le jaune et le vert.