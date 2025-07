Te Moana Nui a Hiva au cœur de la 43e édition du mini-Heiva

Tahiti, le 17 juillet 2025 - Les 25 et 26 juillet, puis les 1er et 2 août prochain, se tiendra la 43e édition du mini-Heiva. Organisé sur le paepae du grand motu de l'InterContinental Tahiti Resort & Spa, l'événement s'évertue à prolonger l'effervescence du Heiva en faisant revivre les moments les plus marquants du prestigieux concours. Et pour cette année, le mini-Heiva rendra hommage à l'océan, “source de vie, d'inspiration et d'identité pour les peuples du Pacifique”.



Rendez-vous devenu incontournable de la scène culturelle locale, le mini-Heiva s'est donné pour mission de prolonger les festivités du Heiva en proposant quatre soirées où danse, musique et gastronomie se lient pour faire vivre une expérience unique au grand public. “Cette année, le mini-Heiva rend hommage à l'océan, source de vie, d'inspiration et d'identité pour les peuples du Pacifique”, explique l'organisation qui rempile pour une 43e édition. “Chaque soirée proposera une immersion thématique unique : du dieu Ruahatu aux pirogues traditionnelles, des trésors marins aux profondeurs mystérieuses, les festivités inviteront le public à voguer entre légendes, traditions et émotions”, promet l'hôtel InterContinental, qui précise également qu'un dress code spécifique sera proposé à chaque date, “pour donner vie aux nuances de l'océan et renforcer l'expérience immersive”.



Et afin de plonger dans l'univers mythologique de Te Moana Nui a Hiva – l'océan perçu par les Polynésiens – le mini-Heiva pourra compter sur les emblématiques troupes de danse Temaeva, Manohiva, Hei Tahiti, et Teva i Tai. Également au programme des festivités, des démonstrations de Tū'aro Mā'ohi, des danses du feu, ainsi qu'un show exclusif de la promotion Miss Tahiti 2025. Un grand jeu de tirage au sort – réservé aux dîneurs – sera organisé chaque soir et permettra aux participants de repartir avec “des cadeaux d'exception”. Et pour cause, pour les plus chanceux, l'organisation promet des billets d'avions Air Tahiti Nui à destination de Seattle, ainsi que des séjours à Bora Bora et Huahine.



Une célébration artistique et inclusive



Enfin, parmi les temps forts de cet événement, l'organisation propose l'élection de Miss & Tāne mini-Heiva : “L'élection incarne à merveille l'esprit festif, artistique et inclusif de cette célébration”, assure l'InterContinental Tahiti Resort & Spa. “Ce concours met en lumière une facette unique de chaque participant. Lors du premier passage, les candidats défilent en tenue de soirée, illustrant leur sens du style et de la présentation. Pour le deuxième passage, les duos se retrouvent sur scène pour une performance chorégraphique, mêlant complicité, rythme et créativité, sur fond d'héritage culturel polynésien.”



Pour rappel, l'événement se tiendra les 25 et 26 juillet, puis les 1er et 2 août prochain à l'InterContinental Tahiti Resort & Spa. Le tarif est 14 300 francs par adulte et les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d'une réduction de 50 %. Soirées sur réservation avec prépaiement obligatoire.



D'après communiqué