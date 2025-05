Te Moana Day : une grande journée festive pour célébrer l'océan

Tahiti, le 19 mai 2025 - Le Comité organisateur des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 organise une grande journée récréative le 8 juin à la pointe Vénus, à Mahina, de 8 h 30 à 18 heures. L'objectif : sensibiliser le public à la protection de l'océan à travers des activités sportives, culturelles et éducatives.



Pour lancer les premières animations autour des Jeux du Pacifique qui se tiendront à Tahiti en 2027, le Comité organisateur des Jeux (COJ) a choisi de placer l'océan au cœur d’une journée spéciale dont le programme a été présenté la semaine dernière lors d'une conférence à la mairie de Faa'a. Intitulé Te Moana Day, l'événement aura lieu le 8 juin à la pointe Vénus et s'adresse principalement aux familles, avec des ateliers ludiques et pédagogiques qui mêlent sport, culture polynésienne et sensibilisation à la protection du lagon.



Des communes mobilisées



Chaque commune est invitée à inscrire 40 participants, principalement des familles, qui bénéficieront du transport aller-retour, d'un bracelet d'identification et d'un repas gratuit sur place. “On a fait le tour de toutes les communes de Tahiti pour aller à la rencontre des habitants et leur proposer cette journée”, explique Maeva Temaiana, responsable du pôle culture, célébrations et animations. Chaque commune disposera de son propre bus afin d'assurer une meilleure organisation.



Les familles non inscrites et le grand public pourront également profiter des animations en venant par leurs propres moyens. “Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. Seuls le repas et le transport sont réservés aux familles invitées par les communes”, rappelle Alicia Hootini, adjointe au pôle culture. Des roulottes et buvettes seront installées pour permettre à chacun de se restaurer.



Des activités variées



Dès 8 h 30, des ateliers sportifs seront proposés : initiation au va'a, kayak, beach volley, lutte sur sable, yoga musical, concours OFNI (objets flottants non identifiés), mais aussi des activités culturelles comme des cours de ‘ori Tahiti et des cours de percussions traditionnelles.



L'aspect environnemental fait aussi partie du programme, avec des stands animés par les partenaires Fenua Ma et TSP (Tahitienne de secteurs publics) sur le tri des déchets, les coraux et la réalité virtuelle. “On veut que les gens s'en souviennent”, souligne la responsable.



Pour clore cette journée, un concert d'artistes locaux se tiendra sur la plage de 15 à 18 heures. Organisé durant le long week-end de Pentecôte, Te Moana Day montre la volonté du comité organisateur des Jeux du Pacifique d'impliquer la population bien au-delà des compétitions sportives prévues en 2027.