"Te Mana O Vaiahu" prépare sa 1ère scène

Le samedi 29 mai à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa.17 heures à 18h30 : Animation musicale avec le groupe Eono et présence d’Artisans Locaux18 h 30 à 19 heures : Spectacle Fenua - Mehura et défilé By Shelby Hunter19 heures à 19h15 : Prestation de danse du Feu avec l’école de danse Etuahi avec Tamatea Ondicolberry19h15 à 20 ehures : Spectacle "Tumu ! Et si c’était Vous?" de Te mana o Vaiahu20 heures à 21h30 : Animation musicale avec le groupe VeruaTarif : 6 500 Fcfp hors boisson et repas. En vente dans les Carrefour, à Radio 1 Fare ute et en ligne Organisation en tables de 6 personnes maximum! Contactez la troupe via FB.