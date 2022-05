Te Hakamanu, la légende rééditée

TAHITI, le 10 mai 2022 - Les éditions Haere Pō remettent à disposition des lecteurs le très attendu Te Hakamanu, la danse de l’oiseau. Quelques modifications ont été apportées à la version de 1990 depuis longtemps épuisée. Mais l’ouvrage reste bilingue.



Te Hakamanu, la danse de l’oiseau, une légende marquisienne, avait été éditée en 1990 par Haere Pō. L’ouvrage, bilingue, illustré, assorti d’une version audio était épuisé depuis longtemps. Il était réclamé notamment par les enseignants qui sont comblés depuis peu. Il vient d’être réédité.



Il est présenté dans un format à l’italienne avec un accès à la version française d’un côté, et un accès à la version marquisienne de l’autre. " Ce qui était une demande de Débora Kimitete ", précise Robert Koenig, l’éditeur. Son utilisation est plus simple. Au cœur du livre se trouvent quelques pages qui reviennent sur la genèse du livre et son contexte.



Une danse emblématique



Les auteurs, dont Lucien Kimitete, et tous ceux qui ont permis à ce projet de voir le jour, sont nombreux. Leurs noms figurent dans le livre. Les illustrations, déjà présentées dans la première édition, sont signées Caty Banneville.



En préface, Georges Toti Teikiehuupoko, président de la Fédération culturelle et environnementale Motu Haka, directeur de l’Académie marquisienne saisit l’occasion pour évoquer le souvenir d’une histoire sous-jacente, celle de la tribu des Naiki, détentrice de la danse du Hakamanu. Une danse, longtemps interdite, devenue emblématique du Henua Ènana.



La traduction marquisienne de la légende de 1990 a été revue pour être plus conforme à l’écriture telle qu’elle est présentée à l’académie.