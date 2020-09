Te Anuanua art : la beauté pour thème

TAHITI, le 7 septembre 2020 - Une nouvelle exposition démarre salle Muriavai ce mardi 8 septembre. Elle présente le travail d’une année des membres de l’association Te anuanua art, tout au moins d’une partie de ses membres. Le thème retenu pour 2020 est : la beauté sous toutes ses formes. Un thème très subjectif pour les artistes comme pour les visiteurs.



" Tous les ans, on se retrouve pour une semaine d’exposition à la Maison de la culture ", explique Hinano Servais. Elle est la présidente de l’association Te Anuanua art (voir aussi l’encadré). " Cette année, on a choisi le thème 'la beauté sous toutes ces formes'. "



Les membres de l’association ont produit des œuvres pour illustrer ce thème, ou bien ont fait une sélection dans leur collection des œuvres qui pouvaient l’illustrer. " La beauté c’est ce qu’on voit de beau, c’est une histoire très personnelle ", explique Hinano Servais.



" Pour moi, ce sont les oiseaux, les poissons. J’ai même mis un bichon. " Il y a également un tableau abstrait et des mariages incongrus comme cet hippocampe qui rencontre un varo.



Amélie Doucet, alias Arorii, cite Oscar Wilde : " la beauté réside dans les yeux de celui qui regarde ". D’après elle, on est " tous différents, on ressent donc tous des choses variées en peignant, comme en regardant ".



Elle illustre son propos : " pour moi, la beauté, c’est l’amour maternel, ce sentiment profond et inexplicable ". C’est aussi la nature, la faune et la flore, " en somme, tout ce que l’on a devant les yeux, il suffit de s’en inspirer ".



Marie-Claude est définitivement installée à Moorea depuis quelques mois. Elle présente quatre tableaux, des fleurs, deux paysages et un portrait. La beauté rime, selon elle, avec la simplicité et la pureté.



Les réponses sont comme les œuvres, toutes très différentes les unes des autres. " Qu’est-ce que la beauté ? ", reprend Irène Darius, " c’est une question compliquée ". Pour elle, " tout est beau ".



Elle a choisi de montrer la nature et la femme. " Je ne réfléchis pas trop en réalité quand je peins. J’y vais au feeling, je pose un cadre et je me lance, rien n’est figé. Le résultat dépend de 'mon état d’esprit' ."



Les visiteurs peuvent découvrir des huiles mais aussi des boîtes à bijoux ou bien encore des miroirs dès aujourd’hui. Vous avez une semaine pour en profiter.