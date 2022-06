Te 'Aito : Première pour Iloha Eychenne chez les femmes, le beau geste de Georges Cronstread qui offre la victoire à Bruno Tauhiro

Tahiti, le 25 juin 2022 – Si, chez les hommes, Hititua Taerea s'est offert sa première victoire au Te 'Aito, du côté des dames, Iloha Eychenne a signé aussi, ce samedi, son premier succès au 'Aito, en devançant Marguerite Temaiana et la Hawaiienne, Dona Kahikawaokawailani. Et chez les vétérans 40 ans, la course a été marquée par le geste de fair-play de Georges Cronstead qui a laissé la victoire à Bruno Tauhiro.



Avant le départ de la grande course en open homme du Te 'Aito, les dames et les vétérans ont également participé à la fête, ce samedi. Au programme pour eux, un parcours de 19 km, comme celui des juniors, entre la plage de Aorai Tini Hau, la rade de Papeete et Arue.



Chez les dames, avec l'absence de Hinatea Bernadino, 11 fois victorieuse de la course, partie aux Mini-Jeux de Saipan, l'occasion était donc belle d'inscrire son nom au palmarès. Ce que n'a pas manqué de faire, Iloha Eychenne. deuxième l'année dernière, derrière l'intouchable rameuse de Teva, la native de Huahine et fille de l'illustre, Jean-Luc Eychenne, vainqueur du Super 'Aito en 2000, a dominé les débats, samedi. En tête de bout en bout de la course, Iloha a devancé l'expérimentée, Marguerite Temaiana, et la Hawaiienne, Dona Kahikawaokawailani.

Incompréhension à l'arrivée pour Bruno Tauhiro Lancée dix minutes après les dames, on retrouvait du beau monde dans la catégorie des vétérans 40 ans. Parmi eux notamment des anciens vainqueurs du Te 'Aito, dont Bruno Tauhiro et Manutea Owen. Néanmoins le tenant du titre de la catégorie était Georges Cronstead, vainqueur lui dans ses plus jeunes années des deux premières édition du Te 'Aito juniors (en 1998 et 1999). Une belle brochette de champion donc au départ.



Et sur le premier tronçon de course on retrouvait déjà Tauhiro et Cronstead à la bagarre. Dans leur sillage, Teva Le Calvic et Manutea Owen un peu plus en retrait. Le trio Tauhiro-Cronstead-Le Calvic allait ensuite se suivre quasiment jusqu'à l'arrivée. Et à l'entrée de passe de Taaone, Tauhiro allait placer une accélération pour tenter de s'envoler vers la victoire. Sauf que l'ancien rameur de Shell Va'a, mal guidé par les bateaux des officiels, a raté un contournement dans la baie de Taaone.



Une incompréhension dont a profité, Georges Cronstead pour reprendre la tête et pour conserver à priori son titre dans la catégorie. Mais à quelques mètres de la ligne d'arrivée, Cronstead a coupé son effort et a laissé son adversaire Bruno Tauhiro couper cette ligne d'arrivée en première position. Un beau geste que n'a pas manqué de saluer le vainqueur. "Je veux lui dire dire merci. Je lui ai dit 'vas-y c'est pour toi', mais il m'a quand même laissé arrivé premier. C'est une victoire que je dédie à mon grand-père qui est décédé il y a deux semaines", a confié Tauhiro.



Dans les autres courses de ce samedi, on note également la victoire en para va'a de Gervais Auméran devant Allgower Maruae et Tekorio Moreno.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 25 Juin 2022 à 18:56 | Lu 319 fois