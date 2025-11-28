

Te ’Aito Events relance le V3

Tahiti, le 29 novembre 2025 - Ce samedi, au motu de Arue, Te ’Aito Events organisait le To’a Toru Va’a, une course de va’a en V3 qui a ravi les passionnés en pleine période d’intersaison. Dans une ambiance conviviale, les 27 équipages, toutes catégories confondues, ont profité des parcours tracés entre Pirae et Arue pour pratiquer leur passion. Une belle initiative qui sera reconduite le 20 décembre à Maupiti.



Cela faisait longtemps qu’une course de V3 n’avait pas été organisée. Une lacune désormais comblée. L’association Te ’Aito Events, déjà à l’origine de la grande course de V1 Super ’Aito Sprite Race, a lancé ce nouveau rendez-vous. Pour l’occasion, de nombreux rameurs et rameuses, de tout âge, ont répondu présent au motu de Arue dès le samedi matin, malgré la trêve sportive.



Une belle surprise pour les organisateurs : “Il y a quinze jours, nous n’avions que dix inscrits. Et ce matin, ça n’a pas arrêté ! Nous avons finalement atteint le nombre que nous souhaitions. On est vraiment contents, car on ne s’attendait pas à ça. Cela prouve l’intérêt des rameurs pour le V3 et ça permet de rassembler tout le monde dans une période où il y a peu de courses, dans un esprit convivial, simplement pour ramer”, s’est félicitée Latavia Puairau, secrétaire générale de l’association.



Pour Henry Terorotua, secrétaire adjoint, cette épreuve plébiscitée n’est que le début d’une aventure : “Avec le comité directeur, nous avons mis en place cet événement pour promouvoir le V3 dans les années à venir. Nous avons lancé le To’a Toru Va’a sans trop savoir où cela nous mènerait, mais quand on voit le nombre de participants, ça nous motive à continuer. Nous prévoyons déjà une course de V3 et de V1 à Maupiti. S’il y a des rameurs intéressés, nous organisons le déplacement : ils peuvent nous contacter.”



De beaux projets qui permettront à tous de ramer tout au long de l’année.



Des parcours adaptés et un bel esprit sportif



Même si les conditions météorologiques ont obligé l’organisation à modifier le plus long des parcours de cette épreuve, les autres catégories ont conservé leur tracé initial : 700 mètres pour les Tama (filles et garçons U10, U12, U14 et U16) dans le lagon devant le motu de Arue, 8 km pour les Hine, une boucle autour du lagon entre les passes du Tombeau du Roi et du Taaone, parcours doublé pour la catégorie Tāne.



Chez les jeunes, les clubs formateurs comme Mataiea Hoe, Heiva a Hoe no Papeete, Pirae Va’a et OPT se sont illustrés, soutenus par l’investissement des parents et des entraîneurs.



Pour Magali Manuel, encadrante à Mataiea, ce déplacement avait une saveur particulière : “Ça nous a fait du bien d’emmener nos jeunes ici. Avec les événements que nous vivons actuellement, ça nous a permis de souffler. Les courses de V3 sont rares, donc c’était l’occasion de clôturer l’année. On se connaît tous et c’est toujours un bonheur de se retrouver.”



Ihilani Va’a chez les Hine, OPT chez les Tāne



Chez les femmes, la course Hine a été remportée par Ihilani Va’a, composée de Vaimiti Maoni, Puarui Guntaro et Nanihi Maoni, qui ont bouclé les 8 km en 25’28.



Chez les hommes, 13 équipes étaient alignées. Malgré un parcours modifié pour garantir la sécurité, les catégories Open, M40, M50 et Taurea ont pris beaucoup de plaisir à ramer.



C’est l’équipe OPT qui s’impose au scratch, au terme d’un beau duel avec Paddling Connection. “On est venus se faire plaisir. On n’avait plus ramé depuis la Hawaiki Nui, donc c’était l’occasion. Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu de courses de V3, donc c’est top que ce soit relancé. Il va y avoir de plus en plus de monde et c’est très bien pour le va’a”, a confié Keahi Agnieray, satisfait de la performance de son équipe. “On a bien bataillé avec Paddling Connection. Heureusement, sur les parties surf, on a réussi à prendre de l’avance, car sur les remontées, ils revenaient fort. Mais c’était vraiment un bon moment entre nous.”



Des moments de partage qui devraient se multiplier grâce à la passion et à l’investissement de Te ’Aito Events.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 1 Décembre 2025 à 07:29 | Lu 423 fois



