Taure’are’a Tour à Taravao : Te Ora Hau saisie, l’organisateur verbalisé

Tahiti, le 12 septembre 2022 – La manifestation Taure’are’a Tour, organisée le week-end du 2 au 4 septembre à Taravao, a suscité la colère de plusieurs riverains, qui ont fait appel aux autorités et à l’association Te Ora Hau pour dénoncer les nuisances sonores subies. Plusieurs interventions ont eu lieu et un organisateur a été verbalisé.



Du 2 au 4 septembre était organisé, à Taravao, le quatrième rendez-vous du Taure’are’a Tour par le ministère de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance. D’août à octobre, ces animations sportives et ludiques se déplacent de commune en commune afin d’offrir aux enfants et aux jeunes des activités gratuites. Mais ce premier week-end de septembre, les festivités n’étaient pas au goût de tout le monde. L’association Te Ora Hau, qui lutte contre les violences sonores, a reçu plusieurs appels de riverains, excédés par les “méga-basses et la très forte musique” qui ont également “grandement perturbé les cours des élèves du lycée de Taiarapu Nui et leurs professeurs”. La police municipale et la gendarmerie se sont rendues à plusieurs reprises sur le site de la salle omnisport de l’IJSPF, qui accueillait l’événement, afin de constater les faits et même de les verbaliser dimanche matin.



Dans un courrier adressé la semaine dernière au président Édouard Fritch et au ministre Naea Bennett, le président de Te Ora Hau, François-Louis Teriitahi Raoulx, a dénoncé “le comportement des organisateurs à l’égard des victimes”, à qui ils ont fait vivre “un véritable calvaire”, citant notamment l’exemple d’un “couple, dont l’une des personnes est handicapée, qui a dû fuir son domicile pour se réfugier chez ses enfants en ville” dès le vendredi. Voulant profiter de la journée de dimanche chez eux, ils ont fait appel à l’association pour les aider. Le vice-président Ariitea Bernadino s’est donc rendu sur place et a assisté à l’intervention de la police municipale et à la rencontre entre les différents protagonistes.



Une pétition suivie d’une plainte



“Les propos sont vite devenus de plus en plus déplacés”, raconte-t-il. “Les organisateurs ont commencé à dire au couple qu’ils ne comprenaient pas la jeunesse, que c’était de mauvais citoyens et qu’on ne réfléchissait pas en termes d’éducateurs. Là, l’une des personnes présentes m’a désigné en tant que professeur et à ce moment-là, les organisateurs ont commencé à dire que l’Éducation nationale était un échec et que ce sont eux qui sauvent les élèves. L’un d’eux a ajouté qu’il allait annoncer au micro qu’on leur interdisait de s’amuser avant de divulguer l’adresse du couple. C’est choquant que des personnes mandatées par le ministère ou la direction de la jeunesse se comportent ainsi. On est loin de l’exemplarité que l’on attend de la part d’adultes.”



Le rapport d’intervention de la police municipale de Taiarapu-Est ne fait pas état du détail des échanges, relevant uniquement que “la rencontre n’a donné sur aucun compromis”. Le DJ organisateur, qui a écopé d’une contravention pour “bruit troublant la tranquillité d’autrui”, s’est par la suite engagé à baisser le son quelques heures, jusqu’à une “battle” musicale dans l’après-midi. “Je ne suis pas là pour embêter le voisinage”, a déclaré le mis en cause.



Te Ora Hau a par la suite fait tourner une pétition dans le quartier “pour montrer l’ampleur de l’agression sonore”. “Une plainte sera déposée très prochainement”, a ajouté Ariitea Bernadino. Conséquence des débordements du week-end précédent ou hasard du calendrier, le rendez-vous suivant du Taure’are’a Tour, qui devait se tenir à Pu’unui du 9 au 11 septembre, a été reporté à une date ultérieure. Le prochain week-end festif est prévu du 16 au 18 septembre à la marina Tehoro, à Teva i Uta.