Taumata Puhetini et Marion Philippe s'offrent la première étape du Tahiti Open Tour

Tahiti, le 6 février 2022 - La première étape du Tahiti Open Tour s'est tenue samedi et dimanche à l'embouchure de la Papenoo. Chez les hommes, en surf, la victoire est revenue au local du spot, Taumata Puhetini, qui a scoré une belle note de 14.67 en finale. Il a devancé Teoro Tahutini, Heiarii Williams et Marion Philippe. Cette dernière s'est imposée pour sa part dans le tableau féminin.



Les surfeurs ont renfilé le lycra de compétition, ce week-end, pour la première étape (sur trois) du Tahiti Open Tour organisé à l'embouchure de la Papenoo. Près de 70 surfeurs, toutes catégories confondues, ont répondus présent pour cette première levée. Après les séries éliminatoires, disputées samedi et dimanche jusqu'à la mi-journée, les finales se sont disputées dans l'après-midi.



Dans la catégorie reine, en Open Surf, on a retrouvé en finale Taumata Puhetini, Teoro Tahutini, Heiarii Williams et une jeune femme, Marion Philippe, qui concoure régulièrement dans le tableau masculin. Cette dernière n'a pas démérité, mais face à des surfeurs beaucoup plus expérimentés, elle n'a rien pu faire. Taumata Puhetini, local du spot de Papenoo, a en effet pris les choses en main dès sa première vague, une belle droite, où il a pu enchaîner des manœuvres bien radicales. Puhetini a ensuite été actif tout au long de la finale où il a obtenu la belle note de 14.67. Teoro Tahutini a offert une belle résistance face à Tahutini, mais l'intéressé a plafonné à une note de 13.84, laissant donc la victoire à son adversaire sur cette première étape. Heiarii Williams s'est lui classé troisième de cette finale et Marion Philippe quatrième.



Philippe s'est néanmoins rattrapée en remportant la finale dame où il a devancé Heimiti Fierro, Laina Thion et Tehani Tefaatau. Dans les autres catégories, on note la victoire en bodyboard de Nicolas Richard. En longboard, le champion du monde de stand-up paddle surf, Poenaiki Raioha, l'a emporté à l'issue d'une belle finale face à Tereva David. En drop knee, Tahiri Tehei s'est imposé et en bodysurf c'est Philippe Moreno qui est sorti vainqueur de la finale. Prochain rendez-vous pour le Tahiti Open Tour ce sera les 25 et 26 juin. En attendant ce sera au tour des jeunes de remettre à l'eau le week-end prochain avec la première étape de la Teen Surf Session.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 6 Février 2022 à 20:45 | Lu 123 fois