Tauhiti Nena et la PBA croient encore aux Jeux du Pacifique

Tahiti, le 12 novembre 2023 - Alors que le Comité olympique de la Polynésie française a remis aux athlètes de la fédération de boxe de Polynésie française leurs tenues officielles pour les Jeux du Pacifique, le président de la PBA, Tauhiti Nena, a organisé vendredi une “dernière soirée de préparation” avant le départ aux îles Salomon. “Au niveau sportif, c'est nous qui devons partir, sur le plan administratif, c'est également nous qui devons partir. Après, il y a le président du COPF qui croit tout savoir et qui ne fait pas son travail”, a déclaré l'ancien ministre des Sports.



Les XVIIe Jeux du Pacifique débuteront le 19 novembre aux îles Salomon. Et à une dizaine de jours de la cérémonie d'ouverture à Honiara, un doute subsiste encore sur la délégation de boxe qui prendra part à l'événement. Si le Comité olympique de la Polynésie française (COPF), présidé par Louis Provost, a remis leurs tenues officielles aux athlètes de la fédération de boxe de Polynésie française d'Ismaël Tahiata, la Polynesia Boxing Association (PBA), dirigée par Tauhiti Nena, n'a pas encore jeté l'éponge.



Ce vendredi, l'ancien ministre des Sports a organisé, à Fautaua, une “dernière soirée de préparation” en vue des Jeux. Au programme, 16 combats, dont trois opposant des boxeurs sélectionnés pour les îles Salomon. “Sur certaines catégories, on a du mal encore à voir les numéro un et on voulait faire encore des tests. En mi-lourd, on a Torea Jubely contre Miti Ihorai-Brotherson et en super-lourd, on a Yoan Vairaa contre Manarii Tahiarii de Huahine”, a précisé le patron de la PBA.



La PBA réplique avec son référé



De cette soirée de combats, on retiendra d'abord la victoire logique de Torea Jubely face à Miti Ihorai-Brotherson, à l'unanimité des juges. Ensuite, pour la confrontation entre Yoan Vairaa et Manarii Tahiarii, le premier cité n'a fait qu'une bouchée du boxeur des îles Sous-le-Vent avec un combat arrêté dans la deuxième reprise. Une belle démonstration des boxeurs de la PBA. “Malgré tout ce qui se passe autour, nos boxeurs sont prêts et ce sont les meilleurs pour représenter le pays aux Salomon”, a insisté Tauhiti Nena.



Et pour envoyer ses athlètes aux Jeux, le président de la PBA tente également le coup du référé au tribunal administratif, qui devrait étudier lundi cette requête. “On a déposé un référé vendredi où l'on demande juste au COPF de respecter les textes et les engagements pris dans le cadre de la commission ad-hoc”, précise Tauhiti Nena. “Louis Provost doit faire partir les boxeurs qui ont été validés par la commission ad-hoc. Nous, de notre côté, on continue notre travail parce qu'on sait que l'on a raison (…) au niveau sportif, c'est nous qui devons partir, sur le plan administratif, c'est également nous qui devons partir. Après, il y a le président du COPF qui croit tout savoir et qui ne fait pas son travail.”



Rappelons par ailleurs que du côté de la FBPF et d'Ismaël Tahiata, on affirme également depuis plusieurs semaines être les seuls à être en mesure de représenter le fenua et à remplir toutes les conditions pour participer aux Jeux. C'est-à-dire une affiliation au COPF, malgré la perte de la délégation de service public en août dernier, et une affiliation à une fédération internationale, en l'occurrence la World Boxing, à laquelle est affiliée la FBPF depuis fin septembre. Une affiliation remise en cause par le ministère des Sports et la PBA. On espère y voit plus clair dans les prochains jours.

Retour sur deux mois de tumultes au sein de la boxe polynésienne Voilà près de deux mois que la FBPF, la PBA, le ministère des Sports et le COPF s'écorchent à coups de déclarations et de punchlines sur la question : quelle fédération de boxe doit représenter le fenua aux Jeux du Pacifique organisés aux îles Salomon ? Tout a commencé le 29 août lorsque le ministère des Sports retirait à la FBPF sa délégation de service public. Il était reproché à la fédé, présidée par Ismaël Tahiata, de ne pas disposer d'une affiliation à une fédération internationale, condition indispensable pour aligner des boxeurs aux Jeux.



À la mi-septembre, une commission ad-hoc, rassemblant des représentants de la FBPF, de la PBA, du ministère des Sports et du COPF, est mise en place pour tenter de trouver une issue. Après deux réunions, les parties s'accordent à organiser deux soirées de sélectives entre les boxeurs de la FBPF et ceux de la PBA. Ces soirées sont programmées pour le 5 et le 9 octobre. Sauf que finalement, la FBPF décide de ne pas participer à ces soirées parce qu'elle est affiliée depuis fin septembre à la World Boxing. Ismaël Tahiata, avec le soutien du COPF, estime remplir seul les critères et que seuls ses boxeurs doivent prendre part aux Jeux du Pacifique. Une affiliation remise en cause par le ministère des Sports et la PBA, car la World Boxing n'a pas encore tenu d'assemblée générale. Cette dernière doit se tenir fin novembre.



Tauhiti Nena et la PBA, de leur côté, insistent en déclarant qu'ils ont remporté tous les combats des soirées de sélectives par forfait et qu'ils sont donc les seuls à pouvoir embarquer pour les Salomon. Sauf que le COPF a remis le 8 novembre leurs tenues officielles aux boxeurs de la FBPF. Et à moins d'une dizaine de jours de l'ouverture des Jeux à Honiara, Tauhiti Nena a déclaré, vendredi, avoir déposé un référé “où l'on demande juste au COPF de respecter les textes et les engagements pris dans le cadre de la commission ad-hoc”. Rappelons que les épreuves de boxe aux Jeux du Pacifique aux Salomon se tiendront entre le 28 novembre et le 2 décembre.

