Tatau : un festival pour (re)découvrir les pratiques d’hier

PAPEETE, le 22 mai 2018 - L’association Mana tatau maohi prépare un festival du tatouage à Moorea en septembre prochain. Baptisé Tatau i moorea, l’événement mettra à l’honneur le tatouage traditionnel de Polynésie mais aussi du Japon, de Bornéo, de Hawaii ou du Mexique. Au total, 120 artistes dont 45 artistes traditionnels sont invités. Trois anthropologues, spécialistes des différentes techniques de tatouage seront aussi présents.



Les invités ont confirmé, les organisateurs commencent à rassembler les matériaux pour la construction des stands. " On va les faire à partir de végétaux ", rapporte Raphaël Ketterer, trésorier de la nouvelle association Mana tatau maohi. Aussi, les membres arpentent les sous-bois et s’aventurent dans les fonds de vallée.



L’association Mana tatau maohi est née en fin d’année dernière. " Elle a été spécialement créée pour la mise en place du festival ." Le festival est un moment de rencontre, pensé pour faire (re)découvrir la pratique traditionnelle du tatouage.



" Pas moins de 120 invités ont déjà confirmé ", affirme le trésorier. " Et parmi eux, 45 pratiquent le tatouage traditionnel. Ils viennent de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Taïwan, d’Indonésie, du Japon, de Thaïlande ou bien encore du Mexique. Il y a aussi un Amérindien ", ajoute-t-il. " On veut vraiment mettre les anciens en avant ."



De grands noms du tatouage traditionnels mondiale comme Sulu'ape Toetu'u, AiseaTufunga Tatatau from Kingdom of Tonga and Hawaii ou bien encore Sulu'ape Petelo et fils, des Samoa, Clark Gable et Jeremy Loet de Bornéo. Leur art sera mis en lumière par des anthropologues spécialistes : Larz krutak pour le tatouage philippin, Sébastien Gaillot pour les Samoa et Michael Koch pour les Marquises.



La plupart des tatoueurs ayant également d'autres cordes à leur arc (ils sont aussi danseurs, sculpteurs, grapheurs....) de nombreuses animations auront lieu en plus des démonstrations. Les Sports Traditionnels comme le levé de pierres, porteurs de fruit, débourrage de cocos et démonstrations de Vaa'a seront organisés aux alentours du site Atiti'a.



Deux jours consacré aux écoles de Moorea le 13 et 14 sept 2018 ou sera organiser différents ateliers. La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu le 12. " Ce qui nous importe c’est de mettre en avant le tatouage traditionnel et faire parler des tatoueurs polynésiens qui ont relancé cet art dans les années 1980 comme Ronui, Chime ou Purotu. De nombreux jeunes ne connaissent pas tout ça, on le fait pour eux. " Et pour tous les amateurs.