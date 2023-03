Taruia Krainer vainqueur du chrono à Hitia'a, Nuumoe Lintz toujours leader de la Coupe Tahiti Nui

Tahiti, le 27 mars 2023 - La 2e étape de la Coupe Tahiti Nui de cyclisme s’est déroulée dimanche à Hitia’a sous forme d’un contre-la-montre. Taruia Krainer s’y est imposé devant Nuumoe Lintz et Kahiri Endeler. Vainqueur de la première étape, Lintz garde le maillot jaune.



Solide participation dimanche du côté de Hitia’a lors de la 2e des quatre étapes de la Coupe Tahiti Nui 2023 avec 64 coureurs au départ du contre-la-montre toutes catégories confondus. Et ce volume de participation est d’autant plus à souligner qu’il comprend des femmes et un nombre accru de jeunes cette saison. Deux distances au programme avec 11,4 km au menu de la catégorie "access" et 21,4 km pour celle des open soit l’élite locale.



Les deux parcours étaient dessinées entre Hitia’a et Tiarei avec un demi-tour plus tôt pour les access que pour les open, en revanche, toutes les catégories devaient composer avec le difficile final de la montée au collège de Hitia’a. Les loisirs jeunes et access ont ouvert le parcours avant que les open rentrent en scène soit 25 coureurs qui se sont élancés dans l’ordre inverse de la première étape de la Coupe Tahiti Nui disputée sur la côte ouest le 26 février et remportée par Nuumoe Lintz qui avait donc le privilège dimanche de s’élancer en dernier.



Taruia Krainer donne l’exemple



Nommé cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme en 2022, Taruia Krainer n’a nullement coupé avec la petite reine en compétition comme il l’a démontré de belle manière dimanche. Il a réalisé le meilleur temps en open en bouclant le parcours de 21,4 km en 30'15 soit une belle moyenne d’environ 42 km/h. Il a devancé Nuumoe Lintz auteur d’un chrono de 30'33 et qui a réalisé une bonne opération dans l’optique du classement général de la Coupe dont il reste leader avec une avance accrue sur les coureurs qui le suivent, Manarii Laurent et Mehdi Gabrillargues respectivement 4e et 5e dimanche. Kahiri Endeler, le lauréat de la Coupe Tahiti Nui 2022, a fait troisième dimanche et intègre le Top 5 du classement général derrière Heiarii Manutahi.



Les deux féminines de la catégorie open, Elodie Toufet et Poerava Van Bastolaire ont bien tenu leur rang en faisant 15e et 23e du scratch. En access qui regroupe toutes les catégories hors open, succès au scratch du jeune U19 Rodrigue Lozinguez devant Pehauarii Reichart et Benoit Martial. 5e de l’épreuve du jour, Olivier Goulard est en tête du général en access hommes.



A noter que les U19 ont été performants car outre le succès de Rodrigue Lozinguez, Evan Simon (4e) et Manarii Lau Fat (10e) sont rentrés dans le top 10 du scratch. La 3e manche de la Coupe Tahiti Nui aura lieu à la mi-mai. En attendant, place au Grand Prix Fei Pi avec un contre-la-montre samedi et une course en ligne dimanche.