Taruia Krainer à 2’26 du maillot jaune

Etape 4 — Pointe Vénus – Puunui 60 km



Le départ de la quatrième étape avait été donné mardi à 8 heures, au pied du phare de la Pointe Venus. Les 61 coureurs se sont élancés pour une demi-étape de 60 km, avec pour point d’orgue l’arrivée à Puunui, côte ayant un dénivelé de +13% sur trois kilomètres.



Dès le départ, Laurent Legoff met le feu aux poudres. Le peloton ne réagit pas, le coureur prend trente secondes. Deux hommes, Simon Barbier et Manu Hutin, décident de le rejoindre peu de temps après et ne tardent pas à combler l’écart.



Peu après le tunnel du Trou du souffleur, deux groupes de quatre hommes tentent de rejoindre les échappés, seul le premier groupe, composé de Nuumoe Lintz, David Schavits, Heiarii Manutahi et Lachlan Harrigan, réussit à opérer la jonction. Ce dernier sera écarté quelques kilomètres plus loin suite à une crevaison.



Dans la montée de Puunui, Heiarii Manutahi imprime un rythme soutenu qu’aucun des cinq autres échappés ne peut suivre, le break est fait ! Il termine en solitaire avec plus d'une minute et trente secondes d’avance sur ses poursuivants Nicolas Breuillard et Axel Carnier, tous les deux revenus d'un peloton explosé. SB/Florian Courrège