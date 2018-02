Taro, l’ancienne nourriture de base polynésienne

Traditionnellement, le tubercule non épluché était grillé sur des pierres chauffées à blanc ou rôti au four traditionnel. Désormais, le Taro se prépare à peu près de la même façon que la pomme de terre (bouilli, à la vapeur, en purée, frites, chips…) ou de manière plus étonnante en crêpes et en glace.



C’est la base du fameux poe taro, un mélange de purée du tubercule et de farine de manioc, cuit au four traditionnel dans des feuilles de bananier ou au four conventionnel, puis mélangé avec du lait de coco.



A Tahiti les jeunes feuilles servent à la préparation du fafa. Hachées, elles sont délayées à du lait de coco avant d’être est cuites au four puis sont servies avec du poulet ou du cochon rôti.



Au temps anciens, le taro se conservait sous forme d’une pâte fermentée, appelée popoi. Les taros cuits et pelés étaient fortement écrasés pour former une bouillie épaisse qui était enveloppée dans des feuilles de auti (Cordyline) ou de bananiers.