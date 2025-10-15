Taravao-centre : 3,7 km de routes rénovés

Une amélioration du quotidien qui s’inscrit dans la démarche de décentralisation (Crédit : présidence).
Tahiti, le 10 novembre 2025 – Autrefois évitées, les routes intérieures de Taravao sont désormais praticables. Une avancée marquée par une inauguration, ce lundi matin, en présence du président Moetai Brotherson, du ministre Jordy Chan et des élus de Taiarapu-Est, au terme d’un peu plus de six mois de travaux financés par le Pays pour un montant de 240 millions de francs.
Finis les nids-de-poule sur les routes intérieures de Taravao, qui sont désormais praticables. Un soulagement pour les usagers du secteur, qui en étaient venus à éviter d’emprunter ces voiries secondaires, pourtant utiles au désengorgement des grands axes aux heures de pointe.
Une avancée marquée par une inauguration symbolique, ce lundi matin, en présence du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, du ministre des Grands Travaux, Jordy Chan, et des élus locaux, dont le maire de Taiarapu-Est et premier vice-président de la communauté de communes Terehēamanu, Anthony Jamet. “Le gouvernement a tenu à marquer la fin de ces travaux attendus depuis plusieurs décennies par la population de Taravao et de la Presqu’île”, précise la présidence dans un communiqué au sujet de cette opération financée à hauteur de 240 millions de francs par le Pays.
Lancés en avril dernier, ces travaux ont permis de rénover 3,7 km de chaussée avec installation de ralentisseurs et de nouvelles signalisations, mais aussi d’aménager des bandes cyclables. Ce linéaire inclut la sécurisation des cheminements piétons vers le lycée Taiarapu Nui.
Pour le ministre, également en charge de la décentralisation, ces réalisations “améliorent le quotidien” et “marquent une première étape dans un développement plus équilibré de l’île de Tahiti”.
