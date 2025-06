​Nouveaux “stops” dans le centre de Taravao

Tahiti, le 18 juin 2025 – Prudence sur les routes intérieures de Taravao : dans le cadre des travaux de rénovation en cours, la priorité a été modifiée sur certains axes avec l’apparition de nouveaux “stops”.





Certains usagers l’ont immédiatement remarqué, tandis que d’autres ont été pris au dépourvu. Dans le cadre de la rénovation en cours des routes intérieures de Taravao par le Pays, de nouvelles signalisations horizontales (marquages au sol) et verticales (panneaux) ont fait leur apparition. Il va donc falloir adopter de nouvelles habitudes.



Dans le secteur, les travaux devraient se poursuivre jusqu’en août. L’implantation de ralentisseurs est également prévue, certains croisements ayant un passif accidentogène.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 18 Juin 2025 à 14:06 | Lu 478 fois