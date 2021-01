Taputapuatea referme ses plateaux sportifs et ses sites publics

Raiatea, le 20 janvier 2021 - À la suite de la flambée de cas de Covid à Raiatea (35 à Taputapuatea), les maires des trois communes ont décidé de se réunir ce mardi 19 janvier au matin, pour décider une fermeture temporaire des plateaux sportifs et autres accès publics. Sur l'île, le total des cas positifs est de 60.



Mardi, les maires des trois communes de Raiatea se sont réunis pour décider de la fermeture temporaires des plateaux sportifs et autres lieux à accès publics, afin de tenter d'endiguer au moins partiellement la flambée de cas de Covid sur l'île. Mais la situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En effet Uturoa, qui était la seule des trois communes à avoir fermé ses lieux publics depuis plusieurs mois, vient juste de les rouvrir.



Comme le déclare le Tāvana Matahi Brotherson: "ça m'ennuie de refermer si vite, alors qu'on vient juste de lâcher les restrictions. Les gens ne vont plus comprendre. De plus, de toute manière, quand les plateaux sont fermés, les jeunes s'agglutinent en bord de route… Et puis je pense que la propagation du virus vient plus du fait du non-respect par les cas positifs du non-confinement et du non-respect des gestes barrières sitôt que l'on se trouve soit dans un cercle fermé, soit un lieu public.

Et de préciser : "Comme un motu où, l'autre jour, on a dénombré quasiment 200 personnes sur le site. L'alcool et l'ambiance aidant, les gestes barrières, distanciation, embrassades, passent vite au second plan. Nous avions atteint sur l'ensemble des trois communes, un taux de cas assez bas. La période des vacances avec l'arrivée massive de vacanciers de Tahiti, n'est sûrement pas aussi étrangère à la remontée des statistiques. Pour l'heure, à Uturoa, nous attendons la réunion ce jour avec la veille sanitaire pour vraiment décider de la conduite à tenir. D'autant qu'au sein de notre conseil les avis sont partagés. Nous aimerions bien rouvrir également les deux salles de sports qui ont grand besoin de finances, mais sous certaines conditions de restrictions".



À Taputapuatea, la décision de fermeture a été prise avec certitude, jusqu'au 25 février au moins, le temps que "la température redescende". Tumaraa, qui n'a pas assisté à la réunion, a déclaré par téléphone qu'elle suivait la décision générale. Sauf que, pour l'heure, les deux autres communes n'ont pas réellement pris de décision collégiale. La suite très bientôt…