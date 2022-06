Tapura et A Here temporisent avant 2023

Tahiti, le 28 juin 2022 – Les conseils politiques du Tapura Huiraatira et du A Here ia Porinetia se sont tenus lundi soir. Et si tous les regards se tournent évidemment vers les territoriales de 2023, les deux partis cherchent pour l'heure à temporiser. Le premier pour redéfinir sa stratégie après l'échec des législatives, le second pour éviter les conflits internes sur les questions de places sur sa liste.



Le Tapura Huiraatira s'est réuni lundi soir en conseil politique à la mairie de Pirae pour faire le bilan de l'échec des élections législatives et en tirer de premières conclusions pour la campagne des territoriales de 2023. Pas de précipitations pour autant. Le président du parti et du Pays, Édouard Fritch, a renvoyé ses élus et cadres à la fin du mois de juillet pour étudier les orientations du parti en vue de ces élections cruciales. D'ici là, il appelle son équipe à travailler en “groupe”, en “séminaires” pour dégager des pistes de réflexions. Édouard Fritch a également pris le pouls de son parti, n'hésitant pas une nouvelle fois à brandir la menace de son départ s'il n'était plus suffisamment soutenu en interne. Les seules réponses faites à haute voix ont été unanimes pour lui demander de continuer à diriger le parti et donc la liste pour 2023. Mais selon plusieurs élus présents lundi soir, des remises en question ont néanmoins fusé. Certains évoquant notamment la solution d'un remaniement ministériel comme signe d'une nouvelle dynamique avant la campagne des territoriales. Éventualité balayée par Édouard Fritch.



À l'issue, les problèmes n'étaient pas réglés en profondeur, mais les apparences restaient sauvées. Le ministre René Temeharo s'est satisfait sur Radio 1 du “positif” ressorti de la soirée : “Il faut repartir à zéro. Il faut voir comment reconstruire à nouveau. Aujourd'hui c'était le moment idéal pour voir ce qui n'allait pas.“ Même discours de Lana Tetuanui, toujours chez nos confrères : “Tout le monde a crevé l'abcès et aujourd'hui on repart tous unis derrière le président Fritch”.



Pas de liste A Here avant février 2023



Autre conseil politique mené dans le même temps à la mairie de Papeete, celui du A Here ia Porinetia. L'objectif était également d'avancer après des législatives réussies pour le jeune parti et de se tourner déjà vers le programme des élections territoriales. Mais pas pour parler de positionnement politique sur la liste de 2023, assure la présidente du parti, Nicole Sanquer. L'union avec les anciens élus Amuitahira'a et Tahoera'a pour constituer un groupe à l'assemblée a suscité quelques interrogations au sein des militants. Et Nicole Sanquer n'a pas caché mardi matin dans les couloirs de l'assemblée qu'il s'agissait d'un des sujets à l'ordre du jour lundi soir. “Nous sommes tombés d'accord qu'aucune liste ne sera validée avant février 2023 et c'est le travail sur le terrain qui va déterminer qui sera sur la liste A Here ia Porinetia.” Pas de précipitations non plus chez les verts et blancs. L'ex-députée a rappelé que les élus non-inscrits qui l'avait rejointe à Tarahoi n'avaient pas adhéré à son parti. “Ces élus-là sont libres de pouvoir adhérer ou non à A Here ia Porinetia”, a réaffirmé Nicole Sanquer. “L'objectif est de pouvoir travailler sur un projet commun. Tout ce qui est positionnement sur la liste, nous l'avons écarté de toutes discussions.”



Sur le fond, le A Here entend travailler “dans la continuité du programme des législatives”. Nicole Sanquer énumère le “changement de politique”, la “limitation des mandats” ou encore la “réduction des dépenses publiques”. “Nous devons changer notre modèle de gestion et notre modèle économique”, maintient la présidente du A Here ia Porinetia.



