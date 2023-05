Tapuhute vaillant face à Tiare Hinano

Tahiti, le 2 mai 2023 - À l’issue de la onzième journée de la phase 2, Tohiea profite de sa victoire par forfait contre Temanava pour prendre la tête du classement, mais compte toutefois trois matchs de plus que son poursuivant Tiare Tahiti. Dans les autres matchs, Tapuhute a battu Tiare Hinano par 1 but à 0 alors que Mira a écrasé Tiare Anani sur le score de 10 buts à 1.



Pour le premier match de cette onzième journée de la phase 2, Tiare Hinano (joueurs de Pihaena en mauve) recevait Tapuhute (joueurs de Haapiti en blanc) samedi sur le stade de Pihaena. Les deux formations ont pris le temps pour organiser leur jeu au début de la rencontre. Tapuhute a toutefois pris au fil des minutes l’ascendant sur son adversaire dans la possession de balle et a logiquement ouvert le score juste après le quart d’heure de jeu grâce à une superbe frappe du pied gauche de son attaquant Tevahitua Tepa (1-0). Bien que la formation de Haapiti a gardé le monopole du ballon, les attaquants de Tiare Hinano se sont montrés par la suite très menaçants en contre-attaque et ont eu plusieurs opportunités pour égaliser. Après avoir reçu un caviar d’Albert Mairau à la 24ème minute, Aroquiame Gaiz s’est présenté seul face à Adrien Tino, le gardien de Tapuhute, mais a vu sa frappe frôler le poteau gauche des blancs.



À la demi-heure de jeu, c’est cette fois-ci la frappe d’Albert Mairau, bien servi à son tour par Aroquiame Gaiz face au but adverse, qui est passée juste à coté du poteau droit du but adverse. Les deux attaquants ont continué a perforé par de belles combinaisons la défense de Tapuhute, mais se sont heurtés à chaque fois sur Adrien Tino. Le portier des blancs a notamment repoussé, grâce à un arrêt réflexe, une frappe du plat du pied d’Albert Mairau peu après la demi-heure de jeu, puis un nouveau tir de ce même Albert à la 35ème minute en effectuant cette fois-ci un superbe plongeon alors que l’attaquant des mauves était à chaque fois seul face au but adverse. À cinq minutes de la pause, Adrien Tino s’est encore montré décisif en repoussant un centre-tir d’Aroquiame Gaiz qui venant d’être détournée vers son but par la défense de Tapuhute. Malgré une légère domination dans le jeu, la formation de Haapiti ne s’est montrée dangereuse que vers la fin de la première période lorsque Tauirarii Stergios, lancé en profondeur par Teraupoo Tepa, a dribblé les défenseurs centraux de Tiare Hinano pour finalement voir sa frappe effleurer le poteau droit des mauves.



Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires avec ce mince avantage en faveurs des visiteurs. En deuxième période, les joueurs de Pihaena, grâce notamment à la rentrée de Toahiti Germain, ont enfin pu rivaliser dans le jeu avec leurs adversaires. Alors que la balle passait sans cesse d’un camp à un autre, ce sont bien les mauves qui se sont créés à plusieurs reprises les meilleures occasions de but. A la 48e minute, Tuteramana Teihotua, en reprenant un corner, a vu sa tête piquée repoussée de justesse par la défense adverse. Peu avant l'heure de jeu, Albert Mairau, parfaitement lancé par Uramea Teihotaata, s’est encore présenté seul face à Adrien Tino, mais a vu le portier de Tapuhute repousser son tir par un geste réflexe du pied droit. Les mauves de Pihaena y ont cru jusqu’au bout, mais la tête de Tekaviu Teihotu (61ème) le coup-franc d’Uramea Uramea Teihotaata (71ème) ainsi que la reprise de volée de Moana Fanaurai (78ème) sont passés à coté du but de Tapuhute. Malgré un dernier tir lointain de Pierre Serreli, repoussé par le portier de Tiare Hinano, le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.



Ce résultat n’a toutefois pas eu d’incidence sur le classement des deux équipes, puisque Tiare Hinano et Tapuhute restent respectivement à la troisième et à la cinquième place. Pour le deuxième match de ce week-end, Tohiea s’est imposé par forfait contre Temanava alors que les deux formations devaient s’affronter dimanche sur le stade d’Afareaitu. Grâce à ses quatre points gagnés, l’équipe d’Afareaitu devance Tiare Tahiti à la tête du classement en comptant toutefois trois matchs de plus que la formation de Maharepa. Dans le dernier match, Mira a battu Tiare Anani dimanche sur le score de 10 buts à 1 à Maharepa.