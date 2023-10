Tapuhute seul en tête à Moorea

Moorea, le 9 octobre 2023 - À l’issue de la troisième journée de la phase 1, Tapuhute a battu Tiare Hinano sur le score de 2 buts à 1. Tiare Tahiti étant exempté de match le week-end dernier, le club de Haapiti en profite pour prendre seul la tête du classement. Dans les autres rencontres, Mira a battu Tiare Anani (4-0) tandis que Tohiea s’est défait de Temanava.



Le premier match de cette troisième journée de la phase 1 a opposé Tapuhute à Tiare Hinano samedi au stade de Maatea. Les deux équipes ne se sont pas vraiment procurées d’occasions de but franches en première période. La formation de Haapiti a toutefois profité de sa légère domination dans la possession de balle pour ouvrir le score peu après la demi-heure de jeu grâce à un penalty transformé par Simon Taruoura (1-0).



Il a fallu attendre le début de la deuxième période pour que la partie s’anime enfin. Menés au score, les joueurs de Pihaena ont tenté de prendre le jeu à leur compte, mais ont dû se contenter de tourner autour du solide rideau défensif de Tapuhute. Les attaquants mauves ont certes réussi au fil des minutes à pénétrer dans la surface de réparation adverse, mais ces derniers ont manqué de précision à l’image de la tête ratée de Boufeldja Laribi (69e) ou de la frappe d’Albert Mairau passée juste à coté du poteau gauche adverse (74e).



Tapuhute fait la différence après la pause



Les joueurs de Haapiti ont quant à eux profité des espaces laissés vacants par la défense adverse pour lancer des attaques rapides et bien construites. Ils ont notamment bien utilisé les qualités de dribble de Teraupoo Tepa pour déstabiliser les défenseurs mauves. L’attaquant des blancs, après avoir bénéficié d’un service de Simon Tauoura, s’est d’ailleurs vu refuser un but à la 53e minute pour une position de hors-jeu. Peu avant l’heure de jeu, Tauirarii Stergios, qui venait de reprendre un centre de Yannick Vivi, a frappé au-dessus du but de Tiare Hinano. Les blancs de Haapiti ont finalement doublé la mise à dix minutes de la fin. C’est à ce moment-là que Tauiraraa Stergios a exploité une grosse erreur de relance de la défense de Tiare Hinano pour aller battre Rautea Vongues, le portier des mauves (2-0).



La formation de Pihaena a continué à y croire. La frappe d’Albert Mairau, bien servi par Moana Fanaurai, est toutefois passée au-dessus du but de Tapuhute (85e) tandis que le coup-franc de Toahiti Germain a été capté sans problème par Teraimoana Teraitua, le gardien de Tapuhute (87e). Moana Fanaurai a finalement réduit la marque pour Tiare Hinano dans les derniers instants du match grâce à une frappe puissante du pied gauche (2-1), mais n’a pu empêcher la défaite des siens au coup de sifflet final. Avec sa victoire, Tapuhute confirme donc son excellent de début de saison et garde la tête du classement.



Mira plus efficace devant le but



Le deuxième match week-end a opposé Mira et Tiare Anani dimanche au stade de Pihaena. Les joueurs de Papetoai ont progressivement pris l’ascendant sur leur adversaire et ont logiquement ouvert le score à la 20e minute grâce à un penalty transformé par Heiarii Maono (1-0). Les joueurs de Papetoai ont ensuite multiplié les attaques dans le camp adverse, mais se sont à chaque fois heurtés sur la défense des orange. Heivai Tavaitai, le défenseur central de Tiare Anani, a notamment effectué plusieurs interventions décisives devant les attaquants bleus. Mais à force de subir, les défenseurs de Paopao ont une nouvelle fois cédé à la fin de la première période après un but d'Amadeo Miria (2-0).



Les entrées en jeu des joueurs expérimentés, comme Vaimanarii Neufatte et Tamatoa Raparii, en début de deuxième période ont complètement dynamisé l’attaque de la formation de Paopao. Les attaquants orange n’ont toutefois pas su concrétiser leur temps fort. Heivai Tavaitai a d’abord vu son puissant coup-franc repoussé par Jordan Amaru, le gardien de Mira (48e). Bien servi par Marina Agnie, Vaimanarii Neufate a ensuite vu sa frappe contrée par la défense de Papetoai (50e). Deux minutes plus tard, Vaimanarii Neufatte, lancé par Iona Pittman, a perdu son duel face à Jordan Amaru. Puis à l’heure de jeu, Matairea Puairai, a vu sa frappe repoussée par le portier de Mira.



Après avoir laissé passer l’orage, les bleus de Mira n’ont pour leur part pas gâché leurs opportunités. Peu après l’heure de jeu, Levay Muri a profité d’une action confuse dans la défense de Tiare Anani pour s’emparer de la balle avant de marquer le troisième but pour son équipe (3-0). Visiblement abattus, les joueurs de Paopao ne trouvaient plus les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Hiti Arapari en a profité pour inscrire le quatrième but de son équipe en reprenant un coup-franc de la tête (4-0).



Dans le dernier match de cette troisième journée, Tohiea a battu Temanava sur le score de 4 buts à 2 dimanche sur le stade de Maatea.