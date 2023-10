Tapuhute s'accroche à son fauteuil de leader à Moorea

Moorea, le 16 octobre 2023 - À l’issue de la quatrième journée, Tapuhute se maintient en tête du championnat de Moorea après avoir battu Tiare Anani (2-0). Tiare Tahiti, après sa large victoire sur Temanava (4-0), et Tohiea, après s’être défait de Mira (4-2), occupent respectivement la deuxième et la troisième place du classement.



Le premier match de la quatrième journée de la phase 1 du championnat de Moorea a opposé Tapuhute, le leader actuel, à Tiare Anani, samedi sur le stade de Maharepa. Face à une formation composée de très jeunes joueurs, Tapuhute n’a pas tardé à prendre ses marques et à lancer des attaques dangereuses dans le camp adverse. Dès le quart d’heure de jeu, Tevahitua Tepa a dribblé plusieurs adversaires sur son flanc gauche avant d’offrir un caviar à Tauirarii Stergios qui en a profité pour ouvrir le score (1-0).



Tevahitua Tepa a continué à faire, avec ses dribbles, des misères à la défense de Tiare Anani. Sa frappe à ras de terre, qui a frôlé le poteau à droite du but orange, aurait d’ailleurs mérité un meilleur sort (27e). Dominés dans le jeu, les joueurs de Paopao ont tenté d’exploiter quelques rares ballons qu’ils avaient à leur disposition sans toutefois avoir de réussite. Vaimanarii Neufatte, à la conclusion d’une contre-attaque, a notamment vu sa frappe terminer dans le petit filet extérieur du but de Tapuhute (25e) tandis que le coup franc de Pai Isaia a heurté la barre transversale adverse (35e).



Tapuhute en bonne forme



En totale maîtrise, Tapuhute a manqué de peu de doubler la mise avant la pause. La tête de Rairamanui Temariiauma, qui venait de reprendre un corner de Tauirarii Stergios, a terminé sur la barre transversale (39e) tandis que la frappe de Simon Taruoura, qui a bénéficié d’une belle remise de Jean-Jacques Teikitumanava, est passée juste au-dessus du cadre (43e). Dans les arrêts de jeu de la première période, c’est cette fois-ci Tevaearai Revatua, le gardien de Tiare Anani, qui s’est jeté dans les pieds de Tevahitua Tepa pour sauver son but.



Après la pause, les joueurs de Haapiti ont continué à mettre la pression sur la défense de Tiare Anani. Après une frappe de Rui Vahinetua sur le poteau gauche du but adverse (57e), Simon Taruoura a finalement doublé la mise pour Tapuhute à l’heure de jeu (2-0). Les blancs de Haapiti ont ensuite fait tourner leur effectif en faisant entrer leurs remplaçants. Le score n’a plus bougé malgré les deux frappes d’Allan Teraiharoa (84e ; 87e). Avec cette victoire, Tapuhute confirme donc son excellente forme et se maintient en tête du classement.



Tohiea reste dans le rythme



Pour le deuxième match du week-end, Tohiea recevait Mira dimanche sur le stade de Afareaitu. Face à l’un des favoris du championnat, l’équipe B du club de Papetoai a réalisé une très bonne entame de match en rivalisant avec son adversaire dans le jeu. Les rapides attaquants de Tohiea ont toutefois progressivement posé des soucis aux défenseurs de Mira. Ces derniers ont d’ailleurs concédé un penalty à la dixième minute après avoir empêché de façon illicite Vaitua Teraitua de marquer un but. L’attaquant de Tohiea s’est fait justice lui-même en ouvrant le score pour son équipe (1-0).



La défense de Mira, malgré les très bonnes interventions de son libero Heitapuarii Maono, a ensuite eu du mal à contenir les assauts adverses et a encore cédé à la demi-heure de jeu. Bien lancé par Rainui Nordman, Vaitua Teraitua a pris tout le monde de vitesse avant de calmement tromper Jordan Amaru, le gardien de Mira (2-0). Il a fallu attendre la fin de la première période pour enfin voir Mira créer le danger dans le camp des blancs sans toutefois arriver à inquiéter Frédéric Viger, le gardien de Tohiea. Pour illustration, le centre-tir d’Amadeo Miria a été repoussé par la défense adverse (38e), tandis que la frappe de Heimana Faarahia est passée largement au-dessus du but des blancs (43e). Malgré une dernière action de Rainui Nordman, le score n’a plus bougé jusqu’à la pause.



Les joueurs de Papetoai sont revenus en deuxième période avec de nouvelles intentions offensives, mais ont encore perdu progressivement le fil. Vaitua Teraitua en a profité pour battre à nouveau Jordan Amaru à la 54e minute en réalisant du même coup un triplé (3-0). Mira a eu beau réduire le score à l’heure de jeu grâce à un penalty transformé par Heiterauri Maono (3-1), mais Tinihau Teriinohopua a redonné de l’ampleur au score en marquant le quatrième but de Tohiea deux minutes plus tard (4-1). Malgré un deuxième penalty converti par Heiterauri Maono à vingt minutes de la fin du match (4-2), les deux équipes se sont quittées sur cette large victoire de Tohiea. Ce qui permet à la formation de Afareaitu de se hisser à la troisième place du classement.



Dans le dernier match de cette quatrième journée, Tiare Tahiti a battu sans problème Temanava sur le score de 4 buts à 0, dimanche sur le stade de Maharepa.