Tapuhute remonte sur le podium à Moorea

Moorea, le 13 juin 2022 - À l’issue de la 13e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tapuhute a profité de sa victoire contre Tiare Anani (4-1) pour remonter à la troisième place du classement, en se retrouvant même à deux points du dauphin, Tohiea. Dans la deuxième rencontre du week-end, Tiare Tahiti et Temanava se sont quittés sur le score de 3 buts partout. La troisième rencontre prévue entre Tohiea et Mira a été reportée en raison de la participation du club de Papetoai ce week-end à la Coupe de Polynésie.



Avec le leader, Tiare Hinano, exempté de match ce week-end et son dauphin, Tohiea, privé également de terrain (son adversaire Mira jouait en Coupe de Polynésie), deux rencontres étaient programmées dans le cadre de la 13e journée du championnat de Moorea.



Dans la première rencontre, Tiare Anani recevait Tapuhute, samedi sur le stade de Maharepa. Après des premières minutes d'observation, Tapuhute a ouvert le score dès la 7e minute grâce à un pénalty transformé par Tevaihau Tehuritaua (1-0). Tiare Anani a ensuite plusieurs fois tenté d’égaliser, mais en manquant à chaque fois de réussite. Neuffate Vaimanarii, bien lancé par Heihau Hanere, s’est notamment fait intercepter au dernier moment par Teraimoana Teraitua (11e), le portier des bleus, tandis que Teihoarii Tama, bien servi par Raivaru Hanere, a trop croisé sa frappe (12e).



Peu après la demi-heure de jeu, Teihoarii Tama s’est encore présenté seul face au but adverse, mais a cette fois-ci perdu son duel face au gardien de Tapuhute. Les attaquants de Haapiti ont pour leur part, été beaucoup plus réalistes puisque, juste avant la pause, Simon Taruoura a profité d’un ballon relâché par le portier de Tiare Anani pour le récupérer et frapper avec force au fond des filets (2-0).

Tapuhute fait la différence en fin de match Déterminés au retour des vestiaires, les joueurs de Paopao ont légèrement pris l’ascendant sur leur adversaire dans le jeu, mais ont encore manqué de précision devant le but de Tapuhute. Bien décalé par Raivaru Hanere, Teihoarii Tama s’est ouvert le chemin du but, mais a loupé sa frappe (46e).



Teonetere Teheuira, le milieu de terrain des orange, a pour sa part vu sa tête repoussée de justesse par la défense de Tapuhute (50e). La formation de Paopao a finalement été récompensée à la 52e minute. Après un tir de Heihau Hanere sur le poteau droit, Raivaru Hanere a récupéré la balle pour la tirer au fond du but de Teraimoana Teraitua (2-1).



Le match s’est alors emballé. Tiare Anani a enchainé quelques combinaisons offensives, mais a encore péché dans la finition à l’image des frappes loupées de Teihoarii Tama (59e) et de Teonotere Teheiura (69e). Tapuhute a répliqué en contre-attaque avec notamment une grosse occasion de but de son attaquant Stergios Tauirarii à la 73e minute. Les attaquants de Haapiti ont finalement profité de la sortie sur blessure de Heivai Tavaitai (78e), le défenseur central de Tiare Anani, pour prendre plusieurs fois de vitesse leurs adversaires. Suite à un nouveau penalty concédé par la défense orange, Tevaihau Tehuritaua a marqué le troisième but pour son équipe (3-1). Après deux grosses occasions de but gâchées par Rui Vahinetua (86e , 87e), Pierre Serreli, en étant à la conclusion d’une nouvelle contre-attaque, a finalement conclu la marque à 4 buts à 1 en faveur de Tapuhute. Grâce à ce succès les bleus de Haapiti remontent seuls à la troisième place du classement.

Tiare Tahiti arrache le nul face à Temanava Dans la deuxième rencontre du week-end, Tiare Tahiti s’était déplacé à Maatea pour affronter Temanava. Les joueurs de Maatea ont cru faire l’essentiel en première période après les deux buts de Piirai Ariirai (11e) et de Makalu Xowi (44e), mais Nick Tauotaha, de Tiare Tahiti, a relancé son équipe peu avant la pause (2-1). Les rouge et noir de Maatea ont ensuite accentué l’écart à la 55e minute avec une réalisation de Yan Vivi (3-1). Nullement découragés, les verts de Maharepa sont revenus dans la partie peu avant l’heure de jeu grâce à un but de Vaiharuru Tapotofarerani (3-2) et a finalement pu compter sur Vaipuna Firiapu pour égaliser trois minutes plus tard (3-3). Après une dernière demi-heure indécise, les deux formations n’ont finalement pas pu se départager.

Classement général : 1 Tiare Hinano 39 10

2 Tohiea 30 10

3 Tapuhute 28 10

4 Mira 25 9

5 Tiare Anani 23 11

6 Temanava 17 10

7 Tiare Tahiti 10 10

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 13 Juin 2022 à 19:03 | Lu 214 fois