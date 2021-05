Tapuhute et Tohiea se neutralisent à l'issue d'un match spectaculaire

Moorea, le 24 mai 2021 - Lors de la dernière journée du championnat de Moorea, Temanava a décroché la troisième place du classement après son match nul contre Tiare Anani (2-2). Dans les autres matchs sans réel enjeu, le champion Tohiea et Tapuhute n’ont pu se départager (3-3) à l’issue d’un match spectaculaire tandis que le vice-champion Mira a récolté les 4 points de la victoire après le forfait de son adversaire Tearaa. Tiare Hinano a pour sa part écrasé Tiare Tahiti (10-1).



Le match choc de cette quatorzième et dernière journée du championnat de Moorea, a opposé le champion Tohiea à Tapuhute, le club de Haapiti auteur d'une belle deuxième partie de saison. Au fil des minutes, Tapuhute a fait preuve d’une bonne maitrise technique et collective en dominant légèrement son adversaire dans le jeu. A la 18ème minute, Tevairoa Tehuritaua a fait une passe dans le dos de la défense de Tohiea. Teraitua Mataitai a récupéré la balle mais sa frappe a ensuite frôlé la barre transversale des blancs.



A la 27ème minute, le très remuant Tevairoa Tehuritaua, suite à une belle combinaison avec Junior Tiaoao, s’est retrouvé seul face à Faahei Vaite, le portier de Tohiea, mais son tir a heurté le montant gauche du but adverse. Après avoir récupéré la balle dans la foulée, Junior était à deux doigts de marquer en lobant le portier des blancs. Mais ce dernier a empêché le but grâce à un arrêt réflexe de la main. La défense de Tohiea a finalement cédé à la 30ème minute lorsque Tamahare Taiore a repris un long centre tendu de la droite de Stephane Tetuaiteroi pour ouvrir le score (1-0).



Discrets jusque là, les attaquants de Tohiea ont enfin réagi dans la minute qui a suivi. Boufeldja Laribi a débordé, puis fait une passe en retrait pour Muera Tenauri. Mais la frappe de ce dernier a été fermement arrêtée par Nohoriiau Teonipoe, le gardien de Tapuhute. Les bleus ont continué à dérouler leur jeu et ont bien failli alourdir le score à la 38ème minute lorsque Tevairoa Tehuritaua a décoché un tir puissant de loin. Mais Faahei Vaite a détourné la balle en corner grâce une superbe claquette.



A dix contre dix



La physionomie du match a changé lorsque Luigi Mura, de Tapuhute, s’est fait expulsé suite à un tacle dangereux. Tohiea a alors pris, à partir de ce moment, le jeu à son compte tandis que Tapuhute s’est contenté de jouer en contre. Cela a bien marché puisqu’à la 50ème minute, Tevairoa Tehuritaua, après avoir récupéré la balle, a remonté seul le terrain, s’est joué des défenseurs adverses et a parfaitement lancé Junior Tiaoao vers le but des blancs. Ce dernier en a profité pour doubler la mise grâce à un tir puissant (2-0).



Tohiea est ensuite parti à l’assaut des buts de Tapuhute et va logiquement réduire la marque grâce à un coup franc en pleine lucarne de Christophe Gendron à la 61ème minute. Les joueurs de Haapiti sont restés dangereux en contre mais Tevairoa a perdu un nouveau duel face à Faahei Vaite (66ème), puis a vu son tir de loin passé juste au dessus de la cage des blancs (68ème).



Tohiea a finalement égalisé à la 70ème minute par Muera Tenauri sur corner à la 70ème minute (2-2). Après l’expulsion de Boufeldja Laribi (Tohiea)à la 72ème minute, le match s’est rééquilibré avec plusieurs attaques dangereuses dans les deux sens. André Teikihakaupoko a bien cru offrir la victoire pour Tohiea en reprenant victorieusement un centre de Christophe Gendron (75ème). Mais c’était sans compter sur Junior Tiaoao, omniprésent durant tout le match, qui a égalisé sur corner grâce à une superbe tête smatchée. Le score n’a finalement plus bougé (3-3).



Temanava assure contre Tiare Anani



Durant cette dernière journée, Temanava et Tiare Anani se sont également neutralisés (2-2) dans un match décisif pour l’attribution de la troisième place. C’est plutôt la jeune équipe de Temanava qui a eu les occasions de but les plus franches de la première période avec notamment Bryan Toromona qui a vu son superbe coup franc détourner en corner par le portier des oranges et James Dufau qui, en reprenant un corner, a vu sa tête heurter la barre transversale de la cage adverse. Timi Toromona a ensuite logiquement ouvert le score pour les rouges sur penalty à la 18ème minute. Ce dernier s’est offert même un doublé en profitant d’un débordement, puis d’un centre en retrait de Bryan Toromona, pour marquer du plat du pied juste avant la pause.



En infériorité numérique pendant tout la seconde période (en raison de ses joueurs blessés et absents), Tiare Anani a tout de même profité de la rentrée de Heihau Hanere pour redynamiser son attaque. Heimana Vii a réduit la marque pour Tiare Anani en reprenant de la tête un centre de Maui Tiatoa à la 78ème minute (2-1). Puis Heihau Hanere a égalisé à la 83ème minute en décochant un tir du pied droit à la limite de la surface adverse (2-2). Dans les autres rencontres, Tiare Hinano a écrasé Tiare Tahiti (10-1) tandis que Mira s’est défait de Tearaa par forfait.



Désormais le championnat plié, les équipes de l'île de sœur attaqueront ce week-end les premiers tours de la Coupe de Moorea.