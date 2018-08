Tamarii Rapa nō Tahti : 65 millions de francs pour un projet de construction à Faa'a

FAA'A, le 10 août 2018 - Après l'acquisition d'un terrain de 1.741 m² à Faa'a, cette association veut entamer la construction de leur futur logement. Un lieu qui accueillera les étudiants, les malades ou encore les associations de Rapa. Mais la note est assez salée, puisqu'il leur faudra 65 millions pour venir à bout de leur projet.



Ce projet ne date pas d'hier. L'association " Tamarii Rapa nō Tahiti " veut donner la possibilité aux habitants de Rapa d'avoir un logement sûr lorsqu'ils viendront sur Tahiti.



Du coup, ils ont décidé d'acquérir un terrain pour y construire un logement. Depuis quelques années, l'association a acquis un foncier de 1.741 m² sur les hauteurs de Teniutia à Faa'a.



Un espace qui pourra accueillir un logement assez confortable pour les étudiants, les familles ou les malades de Rapa.



Acheté à hauteur de 25 millions de francs, le terrain s'étend sur deux niveaux. Un lieu assez étroit et qui devrait accueillir un bâtiment avec un étage. Il y aura notamment des dortoirs.



Selon le président de l'association " Tamarii Rapa nō Tahiti ", Maurice Tamata, le montant du devis s'élève à " 65 millions de francs ". Une somme importante qu'il faudra trouver. Et pour y arriver, l'association organise depuis plusieurs années, des levées de fonds, tels que des diners dansants, des ventes de plats, ou la prise en charge de baraques foraines durant les mois de juillet. Les fonds récoltés durant les Heiva i Tahiti sont rajoutés à la cagnotte.



Maintenant propriétaires des lieux, les membres de cette association veulent désormais clôturer le site et améliorer l'accès. La prochaine étape, pour eux, sera la concrétisation de leur projet de construction.



Leur prochaine levée de fonds se fera le 17 novembre, avec un diner dansant qui se tiendra dans la salle philanthropique, à Papeete.



Pour plus d'informations, deux numéros sont mis à votre disposition le 87 29 39 50 (Rémy, secrétaire de l'association) ou le 87 79 86 52 (Maurice, président de l'association).