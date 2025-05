Tamarii Punaruu et Pueu se quittent bons amis

Tahiti le 24 mai 2025. Ligue 1 – 24e journée. À l’issue d’un match âprement disputé et riche en occasions manquées, l’AS Tamarii Punaruu et l’AS Pueu se sont neutralisées (1-1), vendredi soir, dans une rencontre où chaque équipe aurait pu l’emporter. Si les deux formations poursuivent des objectifs différents en cette fin de saison, elles ont montré qu’elles avaient les moyens d’exister à ce niveau.



Ce duel du milieu de tableau n’avait, sur le papier, rien d’une affiche décisive. Pourtant, au vu du contexte, les enjeux étaient bien présents : Tamarii Punaruu, 7e au coup d’envoi, se projette déjà vers sa demi-finale de Coupe, tandis que l’AS Pueu, 8e avec un match en moins, cherchait à se mettre à l’abri d’une fin de saison sous tension. Les quatre points séparant les deux équipes promettaient une rencontre disputée. Et elle le fut.



Un début équilibré, des intentions claires



Dès les premières minutes, les deux équipes entrent dans le match avec intensité. Pueu, en bleu, prend les devants dans le jeu, imposant un pressing haut et une bonne occupation du terrain. Tamarii Punaruu, en orange, reste solide derrière et tente d’imposer progressivement son style. Les premières occasions ne tardent pas. Moeterauri Rohi, l’attaquant de Tamarii Punaruu bien placé sur un centre venu de la droite, manque de peu l’ouverture du score de la tête. Mais ce sont bien les visiteurs qui frappent les premiers. À la 18e minute, après une récupération musclée au milieu de terrain, Franck Papaura, le numéro 10 de Pueu, lance idéalement son compère d’attaque, Jason Punuatua Papaura, qui résiste au retour de la défense et ajuste le gardien d’une frappe croisée : 0-1. Le stade est sonné, mais Tamarii Punaruu n’a pas dit son dernier mot.



Dans la foulée, les orange passent tout près de l’égalisation. Moeterauri Rohi se retrouve seul face au gardien, mais ce dernier s’interpose parfaitement. Quelques minutes plus tard, l’attaquant local semble bousculé dans la surface après une ouverture lumineuse de Garry Rochette, mais l’arbitre ne bronche pas, au grand dam du public. La rencontre s’anime de part et d’autre. Pueu, portée par un excellent Franck Papaura, frôle le break à la demi-heure. Le milieu slalome dans la défense orange et sert à nouveau Jason Papaura, dont la frappe est arrêtée par le gardien. Tamarii Punaruu réplique par une frappe puissante des 35 mètres signée Rochette, frôlant le cadre. La mi-temps approche. Les duels s’intensifient. Le match s’emballe. Malgré plusieurs situations chaudes dans la surface adverse, les hommes de Raimana Bu Luc n’arrivent pas à recoller avant la pause. Les bleus rentrent aux vestiaires avec cet avantage précieux, 1 à 0.



Un second acte relancé



Au retour des vestiaires, ce sont encore les visiteurs qui se montrent menaçants. Jason Papaura, très en jambes, tente sa chance à plusieurs reprises, mais bute sur une défense bien regroupée. Puis, peu à peu, Tamarii Punaruu reprend les commandes du jeu. Le tournant du match survient à la 58e minute. Une mauvaise relance côté Pueu permet à Teheivarii Ludivion de récupérer le ballon à 25 mètres des buts. Sans se poser de questions, il décoche une frappe splendide qui vient se loger sous la barre : 1-1. Le stade exulte, le match est relancé.



Boostés par cette égalisation, les orange poussent pour prendre l’avantage. Mais la défense de Pueu, bien organisée autour de son capitaine Tiniarii Parker, résiste avec sang-froid. Sur un contre, Teva Vanfau de Pueu hérite même d’une énorme occasion après une bourde défensive, mais sa frappe est repoussée par le gardien, Teikiviioteani Hamblin. À l’approche du dernier quart d’heure, la tension monte d’un cran. Chaque ballon est disputé avec hargne, les bancs s’animent, les supporters donnent de la voix.



C’est alors qu’un fait de jeu aurait pu tout changer : à la 80e minute, après un accrochage dans la surface, L’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Mais c’était sans compter sur le gardien de Tamarii Punaruu. Déjà décisif durant le match, le dernier rempart des orange repousse le tir d’une main ferme. Le score reste à 1-1, et malgré quelques dernières tentatives, les deux équipes ne parviennent pas à se départager.





Un résultat logique





À l’arrivée, ce match nul reflète bien la physionomie d’une rencontre équilibrée. Chaque équipe a eu ses temps forts, ses occasions, et son moment pour faire la différence. Si Pueu peut nourrir quelques regrets après ce penalty manqué, Franck Papaura et ses hommes sont fiers de leur parcours et veulent regarder vers le haut : “C’est sûr qu’on est déçus car ce penalty peut nous faire gagner le match. Mais on n’a pas de regret car on fait un bon match face à une belle équipe. On va donner tout ce qu’on a pour aller chercher le plus haut possible mais surtout éviter les places de barragistes. On fait une belle saison et on sait que nous pouvons encore progresser et essayer de faire mieux l’année prochaine.” Du côté de Tamarii Punaruu, l’équipe aurait pu également remporter le match avec un peu plus de réalisme : “Je suis mitigé à la fin de ce match car j’ai vu de bonnes choses et d’autres moins bonnes. Ça a été dur de se préparer avec tous les matchs reportés mais, à part une erreur qui nous coute le but, on a fait des actions intéressantes. La semaine prochaine nous avons un gros match contre Tefana et après nous allons jouer notre demi-finale de coupe. On est prêts et on veut continuer l’aventure”, expliquait le coach de Tamarii Punarru, Raimana Bu Luc. Les deux formations se quittent donc sur un score de parité, fidèle à leur proximité au classement. Une chose est sûre : cette confrontation a montré que, même en milieu de tableau, le niveau et l’intensité sont au rendez-vous en Ligue 1.



Dans cette journée, Pirae continue de mettre la pression sur Vénus en tête du classement. Les joueurs de Mahina restent solides et l’ont emporté face à Taiarapu 5-0. Le titre est plus que jamais indécis et la fin de saison sera intense. Dragon et Central, quant à eux, se sont quittés dos à dos 2-2. Le dernier match opposait Tefana à Mira. Les jaune et vert de faa’a ont remporté le match 7-4.







