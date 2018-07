"Tamari'i Vai'umete" contera l'histoire de la vallée de Mā'ara

PAPEETE, le 9 juillet 2018 - "Te fa'a māere nō Mā'ara" (la vallée mystérieuse de Mā'ara), c'est le thème de ce groupe de chant qui nous vient de Papeari. 84 chanteurs nous raconteront l'histoire particulière des deux gardiennes de cette vallée et de leurs dons.



Inscrit dans la catégorie " Tārava Tahiti ", " Tamari'i Vai'umete " participe pour la première fois au Heiva i Tahiti. Bien connu dans leur commune, ce groupe de chant a vu le jour en 2016 pour le Heiva des quartiers à Papeari. " Pendant trois ans, nous avons remporté le "tārava tahiti", le "rū'au" et le "'ūtē" dans notre commune. Du coup, on s'est dit qu'on allait tenter notre chance à To'atā ", raconte Teeeva Pautu, la cheffe de ce groupe de chant.



Pour To'atā, la troupe chantera une légende de leur commune, avec comme thème : " Te fa'a māere nō Mā'ara " (la vallée mystérieuse de Mā'ara).



Cette légende raconte la particularité de cette vallée, puisqu'elle abrite deux autres vallées (Fare-Mara'i et Vai-pōiri). Au fond de la vallée de Mā'ara, on retrouve " une petite cascade " appelée " Vai'umete ". Un lieu où vivaient les deux gardiennes de Vai-'uriri-nui (Mataiea) et de Vai-ari-nui (Papeari). Beaucoup de personnes avaient entendu parler de leur beauté, mais aucun n'a pu les apercevoir, parce qu'elles " allaient se cacher et elles devenaient invisibles ".



Selon la cheffe de ce groupe de chant, ces deux jeunes filles " arrivaient à sentir, à plusieurs kilomètres, que des gens s'approchaient. Elles se dirigeaient donc vers Mataiea, et elles sortaient par la grotte de Vai-pōiri. Là, elles se transformèrent en lézard ", raconte Teeeva Pautu.



Et de poursuivre : " On a choisi ce thème parce qu'on a beaucoup entendu parler de cette vallée. On a donc voulu partager cela avec nos jeunes, pour qu'ils puissent à leur tour, transmettre cette légende autour d'eux. "



Pour représenter au mieux leur thème sur la scène de To'atā, mercredi soir, les 84 chanteurs porteront des tenues avec trois couleurs principales : " le gris pour représenter les cailloux, le bleu clair pour la cascade et le bleu foncé fera référence à l'eau qui se trouve tout autour ", détaille la cheffe de groupe.



Avec leur thème, " Tamari'i Vai'umete " vous contera les secrets cachés de Papeari, au travers de leur " tārava tahiti ", de leur " rū'au " et de leurs " 'ūtē ".