"Tamari'i Papeari" parlera d'un amour non partagé entre une femme et une anguille

PAPEETE, le 12 juillet 2018 - Fa'arava'ianu'u sera encore au centre des chants de "Tamari'i Papeari". Cette fois-ci, le groupe racontera l'amour naissant d'une anguille (Fa'arava'ianu'u) envers celle qui l'avait adoptée (Teipotemarama). Une passion qui ne sera pas partagée, puisque le cœur de la jeune femme est pris.



" Tamari'i Papeari " a remporté plusieurs prix en " Tārava Tahiti ". L'an dernier, ils sont repartis avec le 2ème prix.



Cette année, le groupe a choisi de poursuivre l'histoire de Fa'arava'ianu'u, l'anguille de Teva i Uta, qui sera développée dans trois répertoires : Tārava Tahiti, Rū'au et 'Ūtē Paripari.



Dans cette histoire, on retrouve trois protagonistes : Fa'arava'ianu'u, Teipotemarama et Maui. Teipotemarama, belle jeune fille tomba amoureuse d'un héros, Maui. Un jour, Teipotemarama prit la décision d'adopter Fa'arava'ianu'u, une anguille. Plus le temps passait, plus l'anguille commença à ressentir des sentiments à l'égard de la jeune femme.



Face au comportement de l'anguille, Teipotemarama commença à comprendre ce qui se tramait. " Elle est allée tuer son cochon pour nourrir l'anguille, pour que Fa'arava'ianu'u s'endorme. Ce qui lui permettrait de rejoindre Maui à Vaira'o ", raconte Serge Graffe, chef de groupe. " À son réveil, Fa'arava'ianu'u s'est mis à la recherche de sa dulcinée. Qu'a-t-il fait ? Il a fait jaillir l'eau pour rejoindre l'océan. Une fois dans l'eau, il a reconnu l'odeur de Teipotemarama, vers Vaira'o ", poursuit-il.



Fa'arava'ianu'u a donc décidé de rejoindre sa bien-aimée, " par la passe Tapuvairaha ". Une fois près d'elle, " il lui demanda pourquoi elle l'avait abandonné ? Maui, de son côté, parlait. Mais Fa'arava'ianu'u ne faisait pas attention à lui. " Il faudra attendre l'an prochain, pour connaitre la suite de cette histoire.



Cependant, 80 chanteurs seront sur la scène de To'atā samedi soir. Cette année, le groupe portera les couleurs de leur commune, le blanc et le rouge.