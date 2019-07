Tamari’i Mataiea dansera l’histoire  de Vai-‘Uriri

PAPEETE, le 4 juillet 2019 - Vai-‘Uriri est l’ancien nom de Mataiea, d’où l’importance pour la troupe "Tamari’i Mataiea" de parler de l’histoire de leur commune et, plus particulièrement, du moment auquel la reine Pomare IV envisageait de conquérir ces terres. Un plan déjoué grâce au courage des habitants de Vai-‘Uriri.



Chaque année, le Heiva permet de découvrir nos belles légendes, mais il permet aussi de connaitre un peu plus notre histoire. Et c’est sur cette voie que s’est dirigé le groupe de Tamari’i Mataiea, en relatant un fait historique qui s’est déroulé dans leur commune, au XIXe siècle. Une époque à laquelle la reine Pomare convoitait plusieurs districts (lire encadré).



Pour faire parler son thème à travers ses danses, la troupe de Tamari’i Mataiea a préparé trois tableaux. " Le premier relate la joie des habitants. Ces derniers font l’éloge de Tetua-‘ai-roro et des bienfaits de Vai’uriri. Dans le deuxième tableau, on retrouvera la bataille entre Pomare et Vai’uriri, on y retrouvera aussi la tristesse de la reine Pomare. Le dernier tableau reviendra sur le changement de Vai’uriri en Mataiea ", explique Manutahi Tetuairia, chorégraphe.



" Dans le premier tableau, on retrouvera du jaune et du vert qui feront référence à la vie, au soleil et à la joie. Dans le deuxième tableau, il y aura du rouge et du blanc : le blanc pour Pomare et le rouge pour Vai’uriri, ce sont les couleurs de Mataiea. Ces couleurs seront encore présentes dans le dernier tableau. "



Le combat des habitants de Vai-‘Uriri pour protéger leur district, un spectacle à découvrir ce soir, sur la scène de To’atā. Tamari’i Mataiea concourt dans la catégorie Hura Tau (professionnelle), elle est composée de 190 éléments.