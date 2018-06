Takanini sur la scène de Vaiete ce vendredi

PAPEETE, le 7 juin 2018 - Le groupe marquisien chante, mais jamais sans raison. Lorsqu'il monte sur scène, qu'il écrit, compose, enregistre, c'est pour pointer du doigt des dysfonctionnements, parler de la richesse de sa terre, de sa culture. Il protège l'environnement en général, celui des Marquises en particulier. Dans le cadre de la journée de l'océan, il monte au créneau contre le projet de pêche industrielle dans son archipel.



" Tant que le mal n'est pas fait, on peut toujours trouver des solutions. Et des solutions, il y en a, beaucoup ", indique véronique. Elle s'exprime au nom du groupe Takanini qui sera sur scène ce vendredi dans le cadre de la journée mondiale des océans.



" On veut protéger les Marquises pendant qu'il est encore temps, faire rayonner la Polynésie avec tous ses atouts en envisageant un tourisme durable, respectueux de l'environnement plutôt qu'en industrialisant la pêche. "



Le groupe de musique marquisien va proposer un concert d'environ 2h30 au programme : 22 à 25 compositions. Le groupe en a un peu plus d'une trentaine. " Ils seront neuf sur scène, avec deux choristes, Ludo et Moya qui revient ."



Parmi les compositions présentées se trouvera Pluie de sang sur la terre. Une chanson née en 2012, juste après la signature du chantier de ferme aquacole à Hao. "Takanini, ne s'exprime pas, en général sur ce qui ne le concerne pas, sur ce qui se passe ailleurs qu'aux Marquises, il ne se permet pas, mais ce projet l'avait inspiré . " Le texte reste d'actualité.